Akkorát esett egy motoros Sümegnél, hogy riasztották a mentőhelikoptert is

Súlyos baleset történt a 84-es főúton Sümeg határában, ahol egy motoros menet közben elcsúszott. A 23-as kilométernél mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, a forgalmat pedig megállították – írta a Vaol.hu.

Mentőhelikoptert riasztottak egy motorbalesethez Sümegnél

Fotó: MTI/Vajda János

Hárman haltak meg egy balesetben

Felfoghatatlan tragédia történt szombat hajnalban Kiskunfélegyháza közelében, amikor egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott egy mellékútról. A jármű először egy villanyoszlopnak ütközött, majd a fák közé csapódva az oldalára borult. A hátul utazó három férfi életét vesztette. További két ember súlyos sérüléseket szenvedett, őket a mentők azonnal kórházba szállították.