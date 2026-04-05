Akkorát esett egy motoros Sümegnél, hogy riasztották a mentőhelikoptert is

Mentőhelikoptert riasztottak húsvétvasárnap Sümegnél. Egy motoros életveszélyesen megsérült egy szörnyű balesetben, amely jelenleg is bénítja a környék forgalmát.
Súlyos baleset történt a 84-es főúton Sümeg határában, ahol egy motoros menet közben elcsúszott. A 23-as kilométernél mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, a forgalmat pedig megállították – írta a Vaol.hu.
Hárman haltak meg egy balesetben
Felfoghatatlan tragédia történt szombat hajnalban Kiskunfélegyháza közelében, amikor egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott egy mellékútról. A jármű először egy villanyoszlopnak ütközött, majd a fák közé csapódva az oldalára borult. A hátul utazó három férfi életét vesztette. További két ember súlyos sérüléseket szenvedett, őket a mentők azonnal kórházba szállították.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!