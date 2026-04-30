Videón a brutális baleset: fékezés nélkül csapódott az autóba a motoros Újpesten

Súlyos közlekedési szerencsétlenség történt Újpesten, amelynek szemtanúi szerint hatalmas robajjal járt az ütközés. A brutális baleset során a motoros fékezés nélkül csapódott egy kanyarodó autónak – számolt be a megrázó esetről a Tények.

Brutális baleset Újpesten: hatalmas volt az ütközés

A beszámolók szerint a motoros nagy sebességgel érkezett, amikor nekiütközött az autó oldalának. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a férfi sisakja lerepült, ő maga pedig több métert repült a levegőben, majd az úttestre zuhant.

A baleset következtében a motor gyakorlatilag darabjaira szakadt, a törmelék pedig szétszóródott az úton. A környéken élők közül többen az utcára rohantak a hangos becsapódás után.

Újra kellett éleszteni a férfit

A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az ellátást. A motoros állapota rendkívül súlyos volt, a férfit újra kellett éleszteni, majd válságos állapotban szállították kórházba. A rendőrség büntetőeljárást indított a baleset körülményeinek tisztázása érdekében. A hatóságok vizsgálják, hogy pontosan mi vezetett a tragikus ütközéshez.

Tragikus motorbalesetben halt meg a köztiszteletben álló képviselő

Gyászba borult a Felvidék, felfoghatatlan veszteség érte, amikor egy ismert és tisztelt ember vesztette életét.Tragikus motorbalesetben halt meg a közkedvelt Mazán László.