J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

katasztrófa

Összedőlt az óriáskerék: a brutális balesetben több tucat ember sérült meg

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Sokkoló jelenetek játszódtak le egy indiai vásáron, amikor egy túlterhelt szerkezet váratlanul összeomlott. Az óriáskerék baleset során több tucat ember megsérült.
Súlyos baleset történt egy indiai vásáron, amikor egy óriáskerék váratlanul összeomlott és embereket temetett maga alá. A tragikus óriáskerék baleset során több mint harmincan megsérültek. A Metropol videót is megosztott a szerencsétlenségről.

Fotó: Illusztráció (Prateek Katyal/Pexels)

Óriáskerék baleset: összeomlott a túlterhelt szerkezet

A beszámolók szerint a szerkezeten akár 80 ember is tartózkodhatott a baleset idején, ami jóval meghaladta a megengedett terhelést.

A hatalmas óriáskerék előbb recsegő hangokat adott ki, majd lassan az oldalára billent, végül teljesen összeomlott a szerdai vásáron Uttar Pradesh államban, a Kushinagar körzetben található Bhainsaha Mela területén.

A baleset következtében legalább 30 ember megsérült, közülük tízen kritikus állapotban vannak. A súlyos sérültek között gyermekek is vannak.

Figyelmeztetések ellenére működtették tovább

A helyszíni információk szerint a szerkezet már két fordulat után rendellenes hangokat adott ki, azonban az üzemeltető ennek ellenére tovább működtette az óriáskereket.

A tragédiát követően a mentősök és a katasztrófavédelmi egységek azonnal megkezdték a mentést, de közel egy órába telt, mire minden sérültet kiszabadítottak a roncsok közül.

Vizsgálják a felelősséget

A hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy megállapítsák, történt-e gondatlanság vagy biztonsági mulasztás a vidámpark üzemeltetőinek részéről.

Az eset nem egyedülálló: néhány héttel korábban Madhya Pradesh államban egy másik vidámparki balesetben legalább 14 gyermek sérült meg, ahol szintén a túlzsúfoltság és a hiányos biztonsági intézkedések kerültek a vizsgálat középpontjába.

Ámokfutás Leogangban: kerítést tört, házfalnak csapódott a magyar sofőr, majd menekülni próbált

Egy csendes osztrák kisvárosban történt a brutális baleset, amely után a helyieknek kellett közbelépniük. A magyar sofőr ittasan okozott káoszt, majd futva próbált eltűnni a helyszínről.

 

