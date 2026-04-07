Összedőlt az óriáskerék: a brutális balesetben több tucat ember sérült meg

Súlyos baleset történt egy indiai vásáron, amikor egy óriáskerék váratlanul összeomlott és embereket temetett maga alá. A tragikus óriáskerék baleset során több mint harmincan megsérültek. A Metropol videót is megosztott a szerencsétlenségről.

Katasztrofális baleset: összeomlott az óriáskerék, rengeteg a sérült

Fotó: Illusztráció (Prateek Katyal/Pexels)

Óriáskerék baleset: összeomlott a túlterhelt szerkezet

A beszámolók szerint a szerkezeten akár 80 ember is tartózkodhatott a baleset idején, ami jóval meghaladta a megengedett terhelést.

A hatalmas óriáskerék előbb recsegő hangokat adott ki, majd lassan az oldalára billent, végül teljesen összeomlott a szerdai vásáron Uttar Pradesh államban, a Kushinagar körzetben található Bhainsaha Mela területén.

A baleset következtében legalább 30 ember megsérült, közülük tízen kritikus állapotban vannak. A súlyos sérültek között gyermekek is vannak.

Figyelmeztetések ellenére működtették tovább

A helyszíni információk szerint a szerkezet már két fordulat után rendellenes hangokat adott ki, azonban az üzemeltető ennek ellenére tovább működtette az óriáskereket.

A tragédiát követően a mentősök és a katasztrófavédelmi egységek azonnal megkezdték a mentést, de közel egy órába telt, mire minden sérültet kiszabadítottak a roncsok közül.

Vizsgálják a felelősséget

A hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy megállapítsák, történt-e gondatlanság vagy biztonsági mulasztás a vidámpark üzemeltetőinek részéről.

Az eset nem egyedülálló: néhány héttel korábban Madhya Pradesh államban egy másik vidámparki balesetben legalább 14 gyermek sérült meg, ahol szintén a túlzsúfoltság és a hiányos biztonsági intézkedések kerültek a vizsgálat középpontjába.

