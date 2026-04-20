A rakpartra zuhant egy idős nő, drámai mentés zajlott a Dunánál – videóval

Baleset történt hétfő délelőtt Budapesten, ahol egy idős nő a rakpartról a Duna partjára zuhant. A baleset során a sérült csaknem négy métert esett, ezért azonnali segítségre volt szüksége. A Ripost osztotta meg a baleset részleteit.

Négy métert zuhant a nő a fővárosban történt balesetben

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A baleset után a Duna partjáról kellett kimenteni a nőt

Az eset a pesti alsó rakparton, a Szabadság híd és a Petőfi híd közötti szakaszon történt. A nő a magasból a füves területre esett, ahol a mentés komoly szervezést igényelt.

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a mentősök közösen végezték a beavatkozást: a sérültet hordágyra fektették, majd biztonságosan felhozták az utcaszintre.

Összehangolt mentés zajlott a helyszínen

A mentés során különös figyelmet kellett fordítani arra, hogy a nőt stabil állapotban emeljék ki a nehezen megközelíthető területről.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt, a sérültet végül kórházba szállították.

Nehéz terepen dolgoztak a mentőegységek

A Duna-part adottságai miatt a mentés nem volt egyszerű, hiszen a rakpart és az alsó füves terület közötti jelentős a szintkülönbség.

