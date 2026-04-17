Senki nem számított erre: rendőrautó sodorta el a biciklist a Gubacsi úton

Egy váratlanul kialakuló baleset zavarta meg a forgalmat a Gubacsi híd csepeli oldalán, ahol egy kerékpáros átkelése vezetett végül láncreakcióhoz. A beszámolók szerint a biciklis a gyalogosátkelőn szeretett volna átjutni a túloldalra. Egy arra haladó Lexus SUV időben észlelte őt és megállt, hogy átengedje – írta Facebook-oldalán Mr.Gabee.

A probléma akkor kezdődött, amikor a Lexus mögött haladó rendőrautó már nem tudott időben reagálni. A jármű nekiütközött az előtte álló autónak, amely az ütközés erejétől előrelendült és elsodorta a zebrán áthaladó kerékpárost.

A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a mentők, akik a sérült biciklist kórházba szállították. Az állapotáról egyelőre nem érkezett részletes információ.

Ahogyan arról az Origo is többször írt már, hogy mennyire fontos a megfelelő követési távolság betartása és a folyamatos figyelem az utakon. Egyetlen késlekedés vagy rossz reakció is elég ahhoz, hogy egy hétköznapi helyzetből komoly baleset alakuljon ki.