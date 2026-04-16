Baleset Szolnokon: az ütközés után kigyulladt és kiégett az egyik autó – képekkel, videóval

A Szoljon.hu beszámolója szerint hatalmas baleset történt csütörtökön délután Szolnokon, a Tószegi úton. A Vegyiművek lakótelep környékén egy autó – eddig tisztázatlan okból – áttért a szemközti sávba, majd frontálisan belecsapódott egy ott szabályosan érkező járműbe. Az ütközés után az egyik gépkocsi kigyulladt és valósággal fáklyaként égett.

Frontális karambol Szolnokon, a balesetben ketten megsérültek Fotó: Mészáros János

Ketten sérültek meg a baleset következtében

A brutális karambolban mindkét sofőr megsérült, az Országos Mentőszolgálat munkatársai nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs referens tájékoztatása szerint a mentők egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy 30 év körüli férfit azonban súlyos állapotban szállítottak kórházba.

„Biztos voltam benne, hogy senki nem ússza meg élve”

Egy éppen arra autózó szemtanú sokkoló részletekről számolt be a vármegyei hírportálnak. Elmondása szerint már messziről látta a mindent elborító füstöt és az óriási lángokat.

Nem sokkal az ütközés után érhettem oda, mert nem volt még a helyszínen sem tűzoltó, sem rendőr. Az autó szinte megsemmisült, a lángok mindent felemésztettek. Nem értem, hogy lehet lakott területen összehozni ekkora csattanást, hogy az autó teljesen kiégjen”

– közölte megrendülten a férfi.

A helyszínelés idején óriási volt a torlódás, a rendőrök félpályás útlezárás mellett irányították a forgalmat. A roncsokról készült felvételek alapján kész csoda, hogy nem történt halálos tragédia.

Levegőbe repült a biciklis az ütközés után

Levegőbe repült a biciklis az ütközés után