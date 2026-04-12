Teljes a káosz a 6-oson, a mentőhelikopter már a helyszínen van

A baleset komoly fennakadásokat okozott a 6-os főút egyik szakaszán, ahol egy teherautó és egy személyautó ütközött össze vasárnap délután – írta a Teol.hu.

A baleset miatt teljes az útzár

A baleset Mecseknádasd és Pécsvárad között történt, a 172-es és 173-as kilométerszelvény környékén. Az ütközés erejét jelzi, hogy a hatóságok azonnal teljes útzárat rendeltek el az érintett szakaszon.

A helyszínre több mentőegység is érkezett, köztük mentőhelikopter is, ami általában súlyosabb sérültek ellátására utal.

A műszaki mentést a tűzoltók végezték, akik áramtalanították a járműveket, hogy elkerüljék a további veszélyeket. A helyszínen több egység dolgozott összehangoltan, hogy minél gyorsabban biztosítsák a területet és segítséget nyújtsanak az érintetteknek.

Az útzár miatt az autósok kénytelenek voltak kerülőutat választani, egy párhuzamos, alsóbbrendű úton. Ez jelentős torlódást és lassulást okozott a környéken. A hatóságok a baleset körülményeit vizsgálják.

Egy pillanat alatt vált életveszélyessé egy másik helyzet is egy szombat esti munkavégzés során Szalkszentmárton külterületén. A történtek végül súlyos balesethez vezettek, amikor egy villanyoszlop a vezetőfülkére zuhant.