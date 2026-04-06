Friss képek a balesetről: teljesen összetört az autó a 32-es főúton

A Szoljon.hu beszámolója szerint baleset történt vasárnap délután, amikor egy fegyverneki férfi az autójával haladt a 32-es főúton Jászberény felől Pusztamonostor irányába, majd – eddig tisztázatlan okok miatt – átsodródott a szembejövő sávba. A jármű ezután lesodródott az útról, belehajtott a vízelvezető árokba, majd egy fának csapódott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó végül az oldalára borult.
A jászberényi baleset után drámai mentés indult a roncsnál
A becsapódás következtében az autó bal első kereke kiszakadt, a szélvédő betört, a motorháztető pedig teljesen felgyűrődött. A sofőr a roncsba szorult, ezért a jászberényi hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre.
A mentéshez feszítővágót kellett használniuk: először kivágták az autó oldalát, majd így tudták kiemelni a sérült férfit.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők a helyszínen láttak el egy körülbelül 40 éves férfit, akit végül súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.
A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Később már félpályán haladhattak tovább az autósok.
A baleset körülményeit jelenleg a rendőrség vizsgálja.
