Friss képek a balesetről: teljesen összetört az autó a 32-es főúton

A Szoljon.hu beszámolója szerint baleset történt vasárnap délután, amikor egy fegyverneki férfi az autójával haladt a 32-es főúton Jászberény felől Pusztamonostor irányába, majd – eddig tisztázatlan okok miatt – átsodródott a szembejövő sávba. A jármű ezután lesodródott az útról, belehajtott a vízelvezető árokba, majd egy fának csapódott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó végül az oldalára borult.

Teljesen összetört az autó a baleset után, a sofőrt feszítővágó segítségével szabadították ki a tűzoltók

A jászberényi baleset után drámai mentés indult a roncsnál

A becsapódás következtében az autó bal első kereke kiszakadt, a szélvédő betört, a motorháztető pedig teljesen felgyűrődött. A sofőr a roncsba szorult, ezért a jászberényi hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre.

A mentéshez feszítővágót kellett használniuk: először kivágták az autó oldalát, majd így tudták kiemelni a sérült férfit.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők a helyszínen láttak el egy körülbelül 40 éves férfit, akit végül súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Később már félpályán haladhattak tovább az autósok.

A baleset körülményeit jelenleg a rendőrség vizsgálja.

