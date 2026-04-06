Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országos Mentőszolgálat

Friss képek a balesetről: teljesen összetört az autó a 32-es főúton

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap délután súlyos karambol történt a 32-es főúton. A baleset során egy autó letért az útról, majd az árokba sodródva egy fának csapódott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Országos Mentőszolgálatjászberényfának csapódottbalesetautóroncs

A Szoljon.hu beszámolója szerint baleset történt vasárnap délután, amikor egy fegyverneki férfi az autójával haladt a 32-es főúton Jászberény felől Pusztamonostor irányába, majd – eddig tisztázatlan okok miatt – átsodródott a szembejövő sávba. A jármű ezután lesodródott az útról, belehajtott a vízelvezető árokba, majd egy fának csapódott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó végül az oldalára borult.

Teljesen összetört az autó a baleset után, a sofőrt feszítővágó segítségével szabadították ki a tűzoltók
Fotó: Kiss János / Szoljon.hu

A jászberényi baleset után drámai mentés indult a roncsnál

A becsapódás következtében az autó bal első kereke kiszakadt, a szélvédő betört, a motorháztető pedig teljesen felgyűrődött. A sofőr a roncsba szorult, ezért a jászberényi hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre.

A mentéshez feszítővágót kellett használniuk: először kivágták az autó oldalát, majd így tudták kiemelni a sérült férfit.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentők a helyszínen láttak el egy körülbelül 40 éves férfit, akit végül súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Később már félpályán haladhattak tovább az autósok.

A baleset körülményeit jelenleg a rendőrség vizsgálja. A képgalériát az esetről megnézheti, ha ide kattint!

 

Nem ez volt azonban az egyetlen baleset mostanában az utakon. A 6-os főúton, Szentlőrinc közelében is riasztani kellett a mentőket, miután két autó összeütközött és az egyik jármű egy fának csapódott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!