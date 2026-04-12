Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

baleset

Így csapódott fának a terepjáró – életveszélyes baleset Miskolcon

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Hatalmas csattanás borította fel a környéken élők nyugalmát Miskolcon, amikor egy terepjáró nagy erővel egy fának ütközött. A brutális baleset következtében az egyik utas életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Súlyos közlekedési baleset történt péntek este Miskolcon, amikor egy terepjáró nagy sebességgel letért az útról és fának csapódott. A baleset olyan erejű volt, hogy a szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autó két utasát feszítővágóval kellett kiszabadítani. A baleset részleteit a Boon.hu osztotta meg.

Fotó: Tények.hu/Boon.hu

Baleset Miskolcon: feszítővágóval mentették a sérülteket

A járműben két férfi utazott, akik a becsapódás után beszorultak a roncsba. A környéken élők egy hatalmas csattanásra lettek figyelmesek, majd azonnal értesítették a hatóságokat.

A helyszínre érkező tűzoltók drámai körülmények között kezdték meg a mentést: feszítővágó segítségével szabadították ki a sérülteket a teljesen összeroncsolódott járműből. Az anyósülésen ülő férfi különösen súlyos helyzetben volt, míg a sofőr az ajtóhoz szorulva várta a segítséget.

Életveszélyes sérülések

A mentők mindkét sérültet kórházba szállították. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője közölte, hogy az egyik férfi eszméletlen állapotban, életveszélyes sérülésekkel került a traumatológiai osztályra.

A másik utas végtagsérüléseket szenvedett, állapota súlyos, de stabil.

Ittas lehetett a sofőr

A rendelkezésre álló információk szerint a járművet egy 27 éves férfi vezette, aki feltehetően ittas állapotban ült a volán mögé. A pontos körülményeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja.

A sofőr egyik ismerőse a Tények című műsorban arról beszélt, hogy korábban találkozót beszéltek meg a férfival, – csak később derült ki, hogy benne ült a fának csapódó autóban.

„Öt másodpercen múlt az életünk" – szemtanú a Váci úti tömegbalesetről – videóval

Megrázó részleteket árult el egy szemtanú a fővárosi tragédiáról, amely két ember életét követelte. A tömegbaleset során hajszálon múlt, hogy nem lett még több áldozat.

 

