Az erdő szélén ért véget az út, brutálisan összetört egy Suzuki a 36-oson – fotók

Az éjszaka során a 36-os főút Tiszavasvári és Józsefháza közötti szakaszán baleset történt Polgár felé. Egy autó hirtelen letért az útról, majd elképesztő erővel egy fának csapódott a 19-es kilométernél. Az ütközés nem egyszerűen megállította a kocsit, hanem szó szerint visszalökte, ami végül megpördülve, a menetiránnyal szemben, a fák között állt meg – írta a Szon.hu.

Ledobta magáról az autót a fa a tiszavasvári balesetben

Fotó: M. Cs.

Súlyos sérültje is van a balesetnek

A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, áramtalanították a roncsot, és még egy útra dőlt fát is fel kellett darabolniuk, mert az egész jelenet kezdett inkább erdei akadálypályára hasonlítani, mint közútra. A kocsiban egy férfi és egy nő utazott.

A sofőr saját lábán kiszállt. Az utasa viszont súlyosan megsérült, őt a mentők stabil állapotban vitték a nyíregyházi kórház traumatológiájára.

A vezető elmondása szerint a balesetet egy hirtelen az útra ugró őz okozta. A sofőr megpróbálta elkerülni az ütközést, de a kormány félrerántása miatt elvesztette uralmát a jármű felett. Az állat elmenekült, az autó viszont teljesen összeroncsolódott. A baleset következtében az érintett útszakaszt ideiglenesen teljes szélességében lezárták.

