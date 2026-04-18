Tömegbaleset Jászladánynál: nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek

Több autó rohant egymásba Jászladány közelében. Csak négyről érkezett bejelentés, de összesen öt gépkocsit érintett a baleset.
Tömegszerencsétlenség történt a 3227-es út Jászladány és Jászkisér közötti szakaszán, ahol az első hírekkel ellentétben nem négy, hanem összesen öt gépkocsi ütközött össze. A baleset helyszínére a jászkiséri önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik megkezdték az összeroncsolódott járművek áramtalanítását és a terület biztosítását – írta a Szoljon.hu.

Fotó: Mészáros János/Szoljon.hu

Helyszíni fotók a jászladányi tömegbalesetről

Az ütközéssorozatot követően az út szélén sorakoztak a roncsolódott járművek, a legtöbb autón a lökhárítók és a lámpák törtek össze, de volt olyan kocsi is, amelyből folyadék szivárgott az aszfaltra. A műszaki mentés és a vizsgálat ideje alatt a forgalom csak félpályán, rendőri irányítás mellett haladhatott.

Bár a látvány ijesztő volt, a hírek szerint a résztvevők többsége sértetlenül úszta meg az esetet. 

Csupán egy idős embert kellett kórházba szállítaniuk a mentőknek. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Vérlázító felvétel kering a világhálón egy türelmetlen sofőrről, aki a várakozást megelégelve a gyalogosok közé felhajtva kerülte ki a dugót. Egy fedélzeti kamera által rögzített manőver nemcsak a közlekedési morált rombolja, hanem súlyosan balesetveszélyes helyzetbe sodorta a járókelőket is. Az esetről részletesebben ide kattintva olvashat.

 

