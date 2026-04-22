Szinte levágta az ajtót a szélvédőn beköszönő fa a karcagi balesetnél

Súlyos baleset történt szerda délelőtt a 4-es főúton Karcag térségében, amely halálos áldozatot is követelt. Egy túrkevei férfi autójával Kisújszállás felől haladt Karcag irányába, amikor 11 óra körül – eddig tisztázatlan okból – lehajtott az úttest jobb oldalára, majd nekiütközött egy fának – írta a Szoljon.hu.

A 4-es főúton történt baleset helyszíne Karcagnál, ahol egy autó fának csapódott

Fotó: Nagy Balázs

Az ütközés erejétől az utas beszorult a járműbe, őt a tűzoltók feszítővágóval emelték ki a roncsok közül, miközben mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A sérült, egy túrkevei nő életét azonban nem sikerült megmenteni, a helyszínen elhunyt. A sofőrt a mentők kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem adtak ki hivatalos információt. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

A helyszínen készült képeket IDE kattintva tudja megtekinteni.

