Kétszer hajtottak át egy magyar nő testén az autópályán

Az ausztriai Traiskirchenben történt halálos baleset miatt indult eljárás, amelyben egy 45 éves magyar nő vesztette életét, az eset körülményei pedig komoly felháborodást váltottak ki a helyiek és a külföldön élő magyarok körében is – számolt be róla a Blikk.hu.

A Traiskirchenben történt halálos baleset után a sofőr elhajtott, majd később vadgázolásként próbálta beállítani az esetet

A második gázoló hívott segítséget a baleset áldozatához

A rendőrség tájékoztatása szerint március 10-én egy 62 éves osztrák férfi ütötte el a nőt, aki az út szélén tartózkodott. Az ütközéstől az áldozat az úttestre zuhant, ahol még életben lehetett. Rövid időn belül azonban egy másik jármű is áthaladt rajta, amelynek sofőrje nem észlelte a földön fekvő embert.

Ez a sofőr azonnal megállt, miután rázkódást érzékelt és segítséget hívott, de a nő életét már nem lehetett megmenteni.

Az első gázoló elhajtott a helyszínről. A járművéről egy alkatrész leszakadt az ütközés során, ami később kulcsfontosságú nyom lett. A rendőrség gyorsan körözést adott ki és a férfi egy nappal később maga jelentkezett a hatóságoknál, azonban nem emberi balesetként,

hanem vadgázolásként próbálta bejelenteni az esetet, azt állítva, hogy egy szarvast ütött el.

A férfi autóját közben egy bécsi szervizbe vitték javításra. A nyomozók azonban összevetették a helyszínen talált törmeléket a járművel és egyértelmű egyezést találtak, ami tovább erősítette a gyanút.

Ennek ellenére a kihallgatás során kitartott amellett, hogy nem tud emberi sérülésről, szerinte állattal történt az ütközés.

Az áldozat családja közben mély gyászt él át. A nő hat gyermeket hagyott hátra, a hozzátartozók pedig nemcsak a veszteséggel küzdenek, hanem a hazaszállítás és a temetés költségeivel is. Szerintük a történtek emberileg felfoghatatlanok és legalább minimális felelősségvállalást, illetve segítséget vártak volna az elkövetőtől.