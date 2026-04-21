Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

halálos baleset

Kétszer hajtottak át egy magyar nő testén az autópályán

Egy Traiskirchenben történt tragikus gázolásban egy magyar nő vesztette életét. A balesetben ketten is áthajtottak rajta, az első sofőr pedig elhagyta a helyszínt, majd később vadgázolásra hivatkozott.
Az ausztriai Traiskirchenben történt halálos baleset miatt indult eljárás, amelyben egy 45 éves magyar nő vesztette életét, az eset körülményei pedig komoly felháborodást váltottak ki a helyiek és a külföldön élő magyarok körében is – számolt be róla a Blikk.hu.

A Traiskirchenben történt halálos baleset után a sofőr elhajtott, majd később vadgázolásként próbálta beállítani az esetet
Fotó: SASCHA DITSCHER / DPA

A második gázoló hívott segítséget a baleset áldozatához

A rendőrség tájékoztatása szerint március 10-én egy 62 éves osztrák férfi ütötte el a nőt, aki az út szélén tartózkodott. Az ütközéstől az áldozat az úttestre zuhant, ahol még életben lehetett. Rövid időn belül azonban egy másik jármű is áthaladt rajta, amelynek sofőrje nem észlelte a földön fekvő embert. 

Ez a sofőr azonnal megállt, miután rázkódást érzékelt és segítséget hívott, de a nő életét már nem lehetett megmenteni.

Az első gázoló elhajtott a helyszínről. A járművéről egy alkatrész leszakadt az ütközés során, ami később kulcsfontosságú nyom lett. A rendőrség gyorsan körözést adott ki és a férfi egy nappal később maga jelentkezett a hatóságoknál, azonban nem emberi balesetként, 

hanem vadgázolásként próbálta bejelenteni az esetet, azt állítva, hogy egy szarvast ütött el.

A férfi autóját közben egy bécsi szervizbe vitték javításra. A nyomozók azonban összevetették a helyszínen talált törmeléket a járművel és egyértelmű egyezést találtak, ami tovább erősítette a gyanút. 

Ennek ellenére a kihallgatás során kitartott amellett, hogy nem tud emberi sérülésről, szerinte állattal történt az ütközés.

Az áldozat családja közben mély gyászt él át. A nő hat gyermeket hagyott hátra, a hozzátartozók pedig nemcsak a veszteséggel küzdenek, hanem a hazaszállítás és a temetés költségeivel is. Szerintük a történtek emberileg felfoghatatlanok és legalább minimális felelősségvállalást, illetve segítséget vártak volna az elkövetőtől.

 

