Nagy a baj a Vámház körúton: baleset miatt lezárták a forgalmas utat

Két személyautó karambolozott szombat kora délután Budapesten, a Vámház körúton. A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

A Vámház körúti baleset során egy gyalogost is elsodortak Fotó: illusztráció/OMSZ

Közleményük szerint a kilencedik kerületben történt baleset során a járművek elsodortak egy járdán közlekedő gyalogost is. Az útlezárás érinti a közösségi közlekedést is, a műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik.

