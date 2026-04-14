Videón a baleset, amelyben egy 23 éves kismama vesztette életét

Hétfőn hatalmas erővel, frontálisan ütközött össze két személyautó a romániai 7-es főúton, az Olt-völgye térségében. A baleset pillanatait egy fedélzeti kamera is rögzítette, és bár a roncsok közé szorult kismamáért mentőhelikopter érkezett, az orvosok minden erőfeszítése ellenére a várandós nő végül belehalt a sérüléseibe – írta a Maszol.ro.

Nem élte túl a balesetet a várandós kismama

Végzetes baleset az Olt-völgyében

A Vâlcea megyei rendőrség adatai szerint egy 53 éves férfi áttért a szemközti sávba a romániai 7-es főúton, ahol frontálisan ütközött egy másik autóval. A Tutulești közelében történt ütközés erejétől az egyik jármű lerepült az útról és a vasúti sínek mellett az oldalára borulva állt meg.

A sínek mellett állt meg az autó

A roncsok közé szorult, 23 éves várandós nőt a tűzoltók szabadították ki, majd a helyszíni újraélesztést követően mentőhelikopterrel szállították kórházba. Bár az orvosok mindent megtettek, a fiatal nő pár órával később a kórházban életét vesztette.