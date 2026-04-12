Brutális baleset Szalkszentmártonnál – rádőlt a villanyoszlop a vezetőfülkére, földbe döngölte az erőgépet

Riasztást kaptak a hatóságok szombat este Szalkszentmárton külterületéről, miután egy munkagép veszélyes helyzetet idézett elő. A baleset során egy nagyfeszültségű villanyoszlop kidőlt, majd közvetlenül a jármű vezetőfülkéjére zuhant – írja a Baon.hu.

A balesetben a kidőlt villanyoszlop rázuhant az erőgépre

Fotó: Szalkszentmártoni ÖTE Facebook-oldala

Baleset Szalkszentmártonnál: a vezetőfülkére dőlt a villanyoszlop

Az eset április 11-én, 21:05 körül történt a Szalkszentmárton külterület mezőgazdasági területén, ahol egy erőgép munkavégzés közben döntötte ki a villanyoszlopot. A többtonnás szerkezet a járműre borult, amelyet gyakorlatilag a földbe nyomott.

A helyszínre riasztott egységek – köztük a Szalkszentmárton ÖTE tagjai – azonnal felmérték a helyzetet, majd biztosították a környéket.

Életveszélyes helyzet alakult ki

A legnagyobb veszélyt a leszakadt, még feszültség alatt lévő vezetékek jelentették. Az áramszolgáltató szakemberei ezért haladéktalanul megkezdték a hálózat szakaszolását és feszültségmentesítését, hogy megszüntessék a közvetlen életveszélyt.

Csak ezt követően lehetett biztonságosan megközelíteni a járművet és megkezdeni a műszaki mentést.

Csoda, hogy nem történt tragédia

A beavatkozás után a gépkezelő saját erejéből, sértetlenül el tudta hagyni a járművet. A történtek különösen szerencsés kimenetelűnek számítanak, hiszen egy ilyen baleset könnyen halálos következményekkel járhatott volna.

