Családi ház falának csapódott egy BMW az éjjel

Hétfő éjjel tragédia történt Zala vármegyében, Zajk településen. Egy BMW-t vezető fiatal férfi eddig tisztázatlan okból letért az útról, majd egy családi ház falának csapódott. A balesetben csak a sofőr sérült, életét már nem lehetett megmenteni.
Halálos baleset történt hétfő éjszaka Zajk településen, Zala vármegyében. Egy fiatal férfi által vezetett BMW eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról az Iskola utcában, majd egy vízelvezető árkon áthaladva egy családi ház falának csapódott – írta a Zaol.hu.

Fotó: ZH

A járműben egyedül utazó sofőr a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A hatóságok vizsgálják, mi vezetett a tragikus ütközéshez. 

Halálos balesetektől hemzsegnek az utak

Ahogy az Origo is beszámolt róla, 2026. április 11-én este súlyos tömegbaleset sokkolta Budapest XIII. kerületét. Öt autó karambolozott egymással egy felüljárón, a láncolatban az egyik jármű lesodródott az útról és a magasból a földre zuhant. A tragédia két ember életét követelte. Sajtóinformációk információk szerint a balesetet egy török származású fiatal férfi okozhatta, aki egy nagy teljesítményű Audi RS7-tel közlekedett. Több szemtanú úgy nyilatkozott, hogy a felüljáró előtti útszakaszon több jármű versenyezhetett.

 

