Balhé egy magyar focimeccsen: Kés villant a szurkolók között

A vármegyei futballban nem ritka, hogy elszabadulnak az indulatok, de azért az már egészen más szint, amikor egy meccs után késes balhéról beszélnek. A Haon.hu azt írja, hogy éppen ez történt szombaton, a Bestrong–Bocskai SE Hajdú-Bihar vármegyei I. osztályú mérkőzésen, az eset pedig komoly felháborodást váltott ki a vendégcsapatnál.

Balhé a focimeccsen: a felek tisztázták, mi történt

Kovács György, a vámospércsiek edzője a lefújás után a megyei hírportálnak arról beszélt, hogy érthetetlen számára, mi történik a Bestrong pályáján, mert szerinte ott rendre elszabadulnak az indulatok.

Nem tudom, mi van itt a Bestrong-pályán, de valahogy itt mindenki elveszíti a kontrollt, és nem tud viselkedni. Hiányzott 20 gól a pályáról, és ezt meg is éreztük. Aki viszont pótolni próbálta, az csak szövegben tudott hozzátenni a naphoz. Ami mellett viszont nem tudok elmenni, hogy egy Bestrong-szurkoló kést ránt egy vámospércsi szurkolóra – ez nálam kiveri a biztosítékot! Szégyen!”

– fakadt ki a szakember.

Balhé a focimeccsen: máshogy látták

A debreceni újságírók megkeresték Oláh Sándort, a Bocskai SE elnökét, aki ott volt a mérkőzésen, de az esetet nem látta. Csak arról tudott beszámolni, amit később neki elmondtak. A meccsen kiállították az egyik játékosukat, aki a vereség és a játék alakulása miatt valószínűleg feszült volt. A kiállításra azért került sor, mert a játékos visszaszólt az egyik szurkolónak. Később a büfénél újra összefutottak, ott már heves vita tört ki közöttük. A Bocskai SE elnöke úgy tudja, a játékos édesapja is jelen volt, és az elmondások szerint rászólt a drukkerre, hogy viselkedjen.

Aztán az egyik hazai szurkoló egy késsel jött elő, de semmilyen további komolyabb incidens nem történt tudtommal, mert a többiek közéjük álltak Ha lehet ilyet mondani, szerencsére csak verbális inzultus történt, nem fizikai"

– nyilatkozta a Bocskai SE elnöke a Haon.hu-nak.

Piros lap is villant a mérkőzésen

Egy nő miatt törhetett ki a balhé a focimeccsen

Ezután felhívták Köstner Tamást, a Bestrong SC edzőjét, aki arról beszélt, hogy a mérkőzés alatt a pálya mellett főztek, halat készítettek elő, amikor a vita kirobbant.

Feszült hangulatú mérkőzés volt, de nem feltétlenül miattunk, ezt mutatja a három javunkra megítélt tizenegyes is, ami akár öt is lehetett volna. Ez a szurkoló valamit tényleg beszólt az egyik vendégjátékosnak, de nem durvát, tudtommal. Aztán a büfében 'megtalálták' a drukkerünket – aki egyébként egy hölgy, jelzem – és látva a fenyegetést a védelmére keltek. Az egyik szurkolónk éppen halat vágott, ezért maradhatott a kezében a kés, nem azért, hogy bármi mást tegyen vele"

– hangsúlyozta a debreceniek edzője, majd néhány tanácsot is megfogalmazott:

Ha vendégségben vagyok, megtanulok viselkedni.

Vidéki, vagány csávóként nem kötök bele egy 150 centis nőbe, és nem fenyegetem fizikailag.

A szavaknak súlya van.

Az ügyben tehát több ponton is eltérően emlékeznek a történtekre a felek. Az azonban biztos, hogy a vita végül nem fajult tettlegességig, és rendőri intézkedésre sem volt szükség. A mérkőzés jegyzőkönyve szerint a játékvezető egy piros lapot osztott ki: a vendégcsapatból Medve Mátét állította ki a 81. percben.