Balhé egy magyar focimeccsen: Kés villant a szurkolók között

A vármegyei futballban nem ritka, hogy elszabadulnak az indulatok, de azért az már egészen más szint, amikor egy meccs után késes balhéról beszélnek. A Haon.hu azt írja, hogy éppen ez történt szombaton, a Bestrong–Bocskai SE Hajdú-Bihar vármegyei I. osztályú mérkőzésen, az eset pedig komoly felháborodást váltott ki a vendégcsapatnál.
Kovács György, a vámospércsiek edzője a lefújás után a megyei hírportálnak arról beszélt, hogy érthetetlen számára, mi történik a Bestrong pályáján, mert szerinte ott rendre elszabadulnak az indulatok.
Nem tudom, mi van itt a Bestrong-pályán, de valahogy itt mindenki elveszíti a kontrollt, és nem tud viselkedni. Hiányzott 20 gól a pályáról, és ezt meg is éreztük. Aki viszont pótolni próbálta, az csak szövegben tudott hozzátenni a naphoz. Ami mellett viszont nem tudok elmenni, hogy egy Bestrong-szurkoló kést ránt egy vámospércsi szurkolóra – ez nálam kiveri a biztosítékot! Szégyen!”
– fakadt ki a szakember.
Balhé a focimeccsen: máshogy látták
A debreceni újságírók megkeresték Oláh Sándort, a Bocskai SE elnökét, aki ott volt a mérkőzésen, de az esetet nem látta. Csak arról tudott beszámolni, amit később neki elmondtak. A meccsen kiállították az egyik játékosukat, aki a vereség és a játék alakulása miatt valószínűleg feszült volt. A kiállításra azért került sor, mert a játékos visszaszólt az egyik szurkolónak. Később a büfénél újra összefutottak, ott már heves vita tört ki közöttük. A Bocskai SE elnöke úgy tudja, a játékos édesapja is jelen volt, és az elmondások szerint rászólt a drukkerre, hogy viselkedjen.
Aztán az egyik hazai szurkoló egy késsel jött elő, de semmilyen további komolyabb incidens nem történt tudtommal, mert a többiek közéjük álltak Ha lehet ilyet mondani, szerencsére csak verbális inzultus történt, nem fizikai"
– nyilatkozta a Bocskai SE elnöke a Haon.hu-nak.
Egy nő miatt törhetett ki a balhé a focimeccsen
Ezután felhívták Köstner Tamást, a Bestrong SC edzőjét, aki arról beszélt, hogy a mérkőzés alatt a pálya mellett főztek, halat készítettek elő, amikor a vita kirobbant.
Feszült hangulatú mérkőzés volt, de nem feltétlenül miattunk, ezt mutatja a három javunkra megítélt tizenegyes is, ami akár öt is lehetett volna. Ez a szurkoló valamit tényleg beszólt az egyik vendégjátékosnak, de nem durvát, tudtommal. Aztán a büfében 'megtalálták' a drukkerünket – aki egyébként egy hölgy, jelzem – és látva a fenyegetést a védelmére keltek. Az egyik szurkolónk éppen halat vágott, ezért maradhatott a kezében a kés, nem azért, hogy bármi mást tegyen vele"
– hangsúlyozta a debreceniek edzője, majd néhány tanácsot is megfogalmazott:
- Ha vendégségben vagyok, megtanulok viselkedni.
- Vidéki, vagány csávóként nem kötök bele egy 150 centis nőbe, és nem fenyegetem fizikailag.
- A szavaknak súlya van.
Az ügyben tehát több ponton is eltérően emlékeznek a történtekre a felek. Az azonban biztos, hogy a vita végül nem fajult tettlegességig, és rendőri intézkedésre sem volt szükség. A mérkőzés jegyzőkönyve szerint a játékvezető egy piros lapot osztott ki: a vendégcsapatból Medve Mátét állította ki a 81. percben.
A beszámolók alapján az eset megítélése nem egyértelmű, a két klub képviselői több részletet is másként idéztek fel.
Az viszont közös pont a történetben, hogy a vita végül nem fajult tettlegességig, és rendőri intézkedésre sem került sor.
A mérkőzés jegyzőkönyvében egyetlen kiállítás szerepel: a játékvezető a 81. percben a vendégeknél futballozó Medve Máténak mutatta fel a piros lapot.
