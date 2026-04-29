Balhé Pécs belvárosában: ablakon át menekítettek ki egy családot

Különös események zajlottak április 27-én, hétfőn Pécs belvárosában, ahol a Megye utcában egy lakóházhoz vonultak ki nagy erőkkel a hatóságok. Bár a helyszín közvetlenül egy általános iskola szomszédságában található, a rendőrség hamar tisztázta, hogy a balhé nem az oktatási intézmény falai között történt – írta a Bama.hu.

Ablakon át menekült a család az agresszív férfi balhéja elől

Valószínűsíthető, hogy egy 20 év körüli férfi terrorizálni kezdte a vele bent lévő nőt és kislányt, akiknek végül egy bátor járókelő vagy ismerős segítségével sikerült elmenekülniük.

Míg a támadó a lakásban őrjöngött, az utcán várakozó férfi a nyitott ablakhoz sietett, és a magasba nyúlva segített a nőnek és a gyermeknek kimászni az utcára. A kimenekítés után nem sokkal a rendőrök is megérkeztek a helyszínre, és azonnal intézkedtek az agresszív, vélhetően ittas férfival szemben, akit végül a mentők könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Bár a környéken tartózkodók közül sokan megijedtek, a hatóságok megerősítették, hogy az általános iskola nem volt érintett az ügyben, és a gyors rendőri beavatkozásnak köszönhetően a helyzet nem mérgesedett tovább.

