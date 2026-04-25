Baltával fenyegette a rendőröket, most évekre rács mögé kerül

Komoly indulatokkal zárult egy sokakat foglalkoztató ügy a Szolnoki Törvényszéken, ahol egy baltás támadás miatt született ítélet. A történet még két évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy családi veszekedés teljesen kicsúszott az irányítás alól. A kunmadarasi háznál kirobbant konfliktus olyan heves volt, hogy végül maguk a hozzátartozók hívták ki a rendőröket. A helyzet azonban nemhogy megnyugodott volna, hanem új szintre lépett és a vita hirtelen a kiérkező járőrök ellen fordult – írta a Szoljon.hu.

A baltás ámokfutó fenyegetése nem marad büntetlenül

A baltás támadás részletei

A baltás jelenet nem filmbe illő túlzás volt, hanem a valóság. A feldühödött férfi előbb fenyegetőzött és tárgyakat dobált, majd berohant a házba, ahonnan egy baltával tért vissza. Ezzel hadonászva indult meg a rendőrök felé, miközben halálos fenyegetéseket kiabált és átkokat szórt.

A helyzet végül nem fajult még súlyosabbá, mert a családtagok közbeléptek, lefegyverezték a férfit, a rendőrök pedig őrizetbe vették mindkét testvért. A nő sem maradt teljesen passzív, ő is agresszíven lépett fel az intézkedés során.

A bíróság ítélete szerint a férfi tíz év fegyházbüntetést kapott, míg testvére másfél év börtönt, amelyet három évre felfüggesztettek. Az asszony és védője elfogadta a döntést, a férfi azonban fellebbezett, így az ő ügye még nem zárult le véglegesen.

A tárgyalás azonban nem ért véget a bíró szavaival. Amikor a családtagok megtudták az ítéletet,

hangos kiabálásba és szitkozódásba kezdtek a folyosón. A kialakult feszültséget végül a jelen lévő büntetés-végrehajtási dolgozók csillapították.

