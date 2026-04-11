30 barlangi mentő segített kiszabadítani a bajbajutott túrázót a Mátyás-hegy gyomrából

A kalandtúra a Mátyás-hegyi-barlang Nagy-kör útvonalát célozta meg. A csoport egyik tagja, egy 56 éves férfi délután 2 órakor a Toldy-ág egyik szűkületében, egy hirtelen mozdulat következtében súlyos vállsérülést szenvedett. A túravezető felismerte, hogy a férfi önerőből nem tud kijutni, ezért megkezdte a sérült kihűlés elleni védelmét és értesítette a Magyar Barlangi Mentőszolgálatot. A barlangi mentők a riasztást követően egy órán belül a bajbajutott mellett voltak, a mentőorvos fájdalmat csillapított, rögzítette a sérült végtagot, majd egy speciális barlangi mentőhordágy segítségével megkezdték a sérült felszínre szállítását – közölte a szervezet közösségi oldalán.

A sérült felszínre szállításában összesen harminc barlangi mentő vett részt

A helyszínre 30 barlangi mentő érkezett

A mentés rendkívüli körülmények között zajlott: a segítőknek néhol fekve, hason kúszva, centiről centire haladva kellett átjuttatniuk a sérültet a szűkületeken. A Toldy-ág és a Színház-terem közötti szakasz olyan alacsony és tagolt, hogy ott még a speciális hordágyat is szét kellett szerelniük. A barlang bejárati zónájában pedig egy 12 méter mély aknán kellett feljuttatni a hordágyat, amihez a barlangi mentők speciális kötéltechnikai húzórendszert építettek ki.

A sérült felszínre szállításában összesen harminc barlangi mentő vett részt, köztük a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat és egy önkéntes barlangász csapat tagjai. A férfi végül este nyolc órakor jutott ki a felszínre, ahonnan a mentők a János-kórházba szállították.

Újabb drámai fordulat a nap végén

A sikeres mentőakciót követően a barlangi mentők riasztásvezetője hazafelé tartva, az Árpád híd felüljáróján éppen szemtanúja volt, amint egy autó közvetlenül előtte zuhant le a mélybe. A szakember azonnal megállt és a hatóságok kiérkezéséig megkezdte a súlyos sérült újraélesztését.