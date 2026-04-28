Hét rendőr érkezett a bejelentésre, majd őket bántalmazták verbálisan

A becsületsértés miatt most egy 34 éves férfi állhat bíróság elé, pedig eredetileg ő hívta ki a rendőröket. A sztori tavaly augusztus 20-án, késő este indult egy munkásszállón. A férfi azt állította, hogy összeveszett a főnökével, aki meg is ütötte. A hívásra nem kevesebb mint hét rendőr érkezett ki, hogy rendet tegyenek – írta a Beol.hu.

Hatalmas mértéket öltött a becsületsértés

Pillanatok alatt elszabadultak az indulatok és komoly becsületsértés lett belőle

A bejelentő egyre idegesebb lett, mert úgy érezte, senki nem áll az oldalára. Aztán egyszer csak elszakadt nála a cérna.

Durva, trágár szavakkal kezdte szidni az intézkedő rendőröket, nem is egyet, hanem gyakorlatilag mindenkit. A vád szerint egy este alatt hét rendbeli becsületsértést hozott össze. Az ügyészség szerint ez már bőven túlmutat egy sima szóváltáson, ezért elzárást is kértek a férfira.

És ez nem egy elszigetelt eset. Nemrég Gyula közelében egy ittas sofőr borult ki egy közúti ellenőrzésnél. Először még együttműködött, de amikor közölték vele, hogy eljárás indul, teljesen elszállt az elméje, majd kiabált, fenyegetőzött, aminek szintén bilincs lett a vége.

Szeghalmon pedig egy nő járt hasonlóan pórul. Ő hívta ki a rendőröket egy családi vita miatt, de amikor intézkedni kezdtek, neki sem tetszett a helyzet. Szidta a rendőröket, majd az egyiket le is köpte. Az ügyből természetesen szintén becsületsértési eljárás lett.

Hatalmas balhé tört ki a Nyíregyháza és Budapest között közlekedő vonaton is. A tömegverekedést egy részeg társaság provokálta ki, még egy rendőrt is le akartak rángatni a szerelvényről.