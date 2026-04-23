Ez túl szép volt, hogy igaz legyen

Egy Veszprém vármegyében, Tapolca környékén élő ember március elején befektetési csalás áldozata lett. Rátalált egy internetes hirdetésre, amelyben az állt, hogy ha egyszer befizet 100 ezer forintot, hetente vehet kap 100 ezer forintot hozamként a nagy semmire. Ugye milyen jó lenne? Ő is így gondolta, szóval belevágott a Police.hu oldalon közzétett információk szerint.

Mindenre gyanakodjon, ami könnyű pénzt ígér, ne legyen befektetési csalás áldozata (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Így lett egy gyanútlan ember befektetési csalás áldozata

A megadott telefonszámon egy magát ügyintézőnek kiadó csaló ismertette vele a "befektetés" részleteit, majd e-mailben elküldte neki egy ismert segítő szervezet bankszámlaszámát, ahová az összeg meg is érkezett.

Az átvert ember később már hiába próbálta elérni a hirdetés feladóját, elérhetetlenné tette magát.

Az illető rájött, hogy becsapták, ezért feljelentést tett a rendőrségen.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az ehhez hasonló ajánlatokat érdemes azonnal gyanakvással kezelni, ismeretleneknek pedig sem pénzt, sem más értéket nem szabad átutalni vagy postán elküldeni.

Az internetes csalások kivédéséről további hasznos tudnivalók, friss információk és gyakorlati tanácsok érhetők el a KiberPajzs oldalán. Ha pedig már becsapták, akkor is van megoldás arra, hogy egy kis pénzhez jusson. Főleg akkor, ha mindenét elvették a csalók. Keresse fel a legközelebbi Áldozatsegítő Központot!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.