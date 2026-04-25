Beleesett a Dunába egy kocsi, esélye sem volt a sofőrnek

Április 24-én 17 óra körül Ausztriában, a Krems-Stein városrészben található „Förthof” körforgalomnál egy idős férfi lesodródott az útról a kocsijával. A szemtanúk azonnal hívták a mentőket, rendőröket és tűzoltókat, amikor látták, hogy beleesett a Dunába, és süllyedni kezd – írta meg a Kronen Zeitung.

Beleesett a Dunába egy kocsi Ausztriában, nem tudták megmenteni a sofőrt

Vízbe ugrott egy fiatal, miután beleesett a Dunába a kocsi

Egy 19 éves fiatal a barátjával együtt látta a balesetet, és azonnal a vízbe ugrott, hogy segítsen. Azt mondta, az autó pillanatok alatt süllyedni kezdett. Megpróbálta kinyitni a vezető oldali ajtaját. Látta, hogy egy ősz hajú férfi ül a volánnál, de nem tudta feltépni.

A mentéshez rendőrök, tűzoltók, vízi mentők, búvárok és a Vöröskereszt munkatársai is kivonultak. A Duna mindkét partján nagyjából 60-70 ember kereste az eltűnt autót, drónokat is bevetettek.

Az autót és a sofőrt este fél nyolc körül találták meg. A kocsit egy 87 éves, Krems környékéről származó férfi vezette, akinek az életét már nem tudták megmenteni. Az nem derül ki a cikkből, hogy miért sodródott le az útról.

Elképzelhető, hogy baleset történt, és azért nem vette be a kanyart, mert túl gyorsan haladt, ahogy az is, hogy a nyugdíjas öngyilkos lett. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy vezetés közben, még azelőtt meghalt, hogy a Dunába esett volna.

