Így szerezte meg a védett áras benzint, mégis meghiúsult a pancser terve

A benzin körüli trükközések nem újkeletűek, de ami nemrég a Győr egyik csendes részén történt, az még a rutinosabb autósokat is meglephette. Egy ismeretlen tolvaj ugyanis nem a megszokott módszert választotta, hiszen egyszerűen kifúrta egy parkoló autó tankját, csak épp nem számolt a következményekkel – írta a Ripost.

A benzin már nem került át a pancser kannájába

Fotó: Olvasói

Amikor a benzin szó szerint elfolyik

A benzin megszerzésére irányuló akció a Szabadhegy egyik parkolójában zajlott, ahol egy ideje használaton kívül álló autó keltette fel az elkövető figyelmét. A tolvaj vélhetően arra számított, hogy könnyű zsákmányra talál, ezért a jármű alá mászott és egy meglehetősen méretes lyukat fúrt a tankba. Csakhogy ezzel saját tervét hiúsította meg. A túl nagy nyíláson keresztül ugyanis nem lehetett leszívni az üzemanyagot és az egyszerűen kiömlött a földre.

Az autó tulajdonosa, Bősz Martin csak később szembesült a történtekkel, amelyet így fogalmazott meg:

Amikor beszálltam és el akartam indulni, már akkor feltűnt, hogy keveset mutat a szintező, illetve nem is akart elindulni a kocsi. Furcsa volt, mert tudtam, hogy ugyan kevés üzemanyagot hagytam benne, de annyival még el kellett volna indulnia…Hoztam kannában 10 liter benzint és amikor töltöttem bele, akkor láttam, hogy folyik ki alul. Lehajoltam, majd rögtön le is fotóztam, hogy valaki kifúrta a tankot. Valószínűleg kifigyelték, hogy huzamosabb ideje nem volt használva az autó, félig füves részen parkolt és kicsit megnőtt mellette a fű. Szerintem ezért bátorkodtak leszívni.

Több a kár, mint a haszon

A történet legironikusabb része, hogy a tolvaj gyakorlatilag semmit sem nyert az akcióval. A tankban lévő néhány liter benzin jelentős része egyszerűen a földre folyt, így az elkövető végül szinte üres kézzel távozott.

A tulajdonos számára ugyan bosszantó az eset, de szerencsés helyzetben van, mivel autószerelő szakmájából adódóan saját maga is meg tudja oldani a javítást. Egy átlagos autósnak azonban egy ilyen mutatvány akár komoly, nyolcvanezer forintos kiadást is jelenthetne.

A történet végén még egy kis humor is belefért, ugyanis a tulajdonos üzent az ismeretlen elkövetőnek:

Legközelebb inkább tegyél egy papírt a kocsimra, aztán elutalom az árát, ha ennyire szükséged van rá!

