közokirat hamisítás

Azt hitte, övé a ház: a pofátlan bérlő az egész rokonságot beköltöztette

Sokan nincsenek tisztában azzal, hol húzódik a határ a lakás használata és a tulajdonos jogainak megsértése között. Az alábbi eset pontosan megmutatja, milyen határokat kell tiszteletben tartania egy bérlőnek.
közokirat hamisításingatlantulajdonosalbérlőhamisítás

A Gyöngyösi Járási Ügyészség közokirat-hamisítás miatt emelt vádat egy nő ellen, aki a tulajdonos engedélye nélkül jelentkezett be állandó lakcímre a bérelt lakásba. Az ingatlan tulajdonosát teljesen megkerülte a bérlő, aki így jogtalanul használta fel a nyilvántartási rendszert saját céljaira – írta a Heol.hu.

A tulajdonos háta mögött lépett a bérlő
A tulajdonos háta mögött lépett a bérlő
Fotó: Ingatlan.com / Illusztráció

Súlyos büntetést kaphat a trükköző bérlő

A történet 2025 októberében kezdődött, amikor egy nő népes családjával – férjével, édesanyjával és négy gyermekével – beköltözött egy Gyöngyös környéki albérletbe. A beköltözés után a nő merész lépésre szánta el magát: 

a tulajdonos tudta nélkül, az ő adatait felhasználva hét lakcímbejelentőt töltött ki, és mindenkit állandó lakcímre jelentett be az ingatlanba.

A lebukás után az ügyészség közokirat-hamisítás miatt emelt vádat és pénzbüntetést javasolt az asszonyra. Fontos tudni, hogy a törvény szigorúan bünteti, ha valaki valótlan adatokat diktál be a hivatalos nyilvántartásba, egy ilyen akcióért a bérlő akár három év börtönt is kaphat, mivel a lakcímnyilvántartás manipulálása bűncselekménynek számít.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról