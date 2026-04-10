Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Hegedűs helyett betörőt fogtak a rendőrök egy kerepesi háztetőn

Több napon át tartó bűnözési hullám rázta meg Kerepest és Kistarcsát, ahol egy gátlástalan páros üzleteket fosztott ki és járókelőket rabolt ki. A rendőrök végül egy épület tetején kerítették be a menekülőket, ahol egérút híján kénytelen volt megadni magát mindkét betörő.
Kerepesen és Kistarcsán az éjszakai sötétséget kihasználva fosztogatta az üzleteket és áruházakat egy páros. A módszerük minden esetben hasonló volt: ajtók befeszítésével vagy ablakok betörésével jutottak be a kiszemelt helyiségekbe, hogy gyorsan kifosszák azokat, de a rendőrségi akció végül megállította a két betörő ámokfutását – írta a Borsonline.hu.

A tetőig menekült a két betörő
Fotó: Forrás:police.hu/YouTube 

Csokoládétól a másfél milliós rongálásig ment a betörőpáros

A bűncselekmény-sorozat március végén vette kezdetét, amikor a páros egy áruház parkolójában lopta el egy gyanútlan vásárló táskáját. Ezután nem volt megállás: a duó zöldségest, sörözőt, autósboltot és virágüzletet is kifosztott. 

Volt, ahonnan csak jégkrémet és édességet vittek el, de egy sportközpontban a rongálással már több mint másfél millió forintos kárt okoztak.

A páros olykor egy 13 éves fiút is magával vitt a betörésekre, de a szerencséjük április elején elfogyott. A gödöllői rendőrök egy kerepesi háznál ütöttek rajta a 35 éves férfin és a 21 éves nőn. A gyanúsítottak kétségbeesésükben az ablakon keresztül a háztetőre menekültek, de miután látták, hogy a rendőrség mellett már a katasztrófavédelem is a helyszínen van, megadták magukat. A hatóságok őrizetbe vették és kezdeményezték a két betörő letartóztatását.

