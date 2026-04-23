Halálos biciklibaleset Győrben: elgázoltak egy kerékpárost

Tragikus biciklibaleset történt április 23-án, csütörtökön 16 óra 30 perc körül Győr külterületén, a 83-as számú főút és a Királyszéki út kereszteződésében. Az elgázolt kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrök a baleset helyszínét teljes egészében lezárták. A 83-as főút 19:30-kor vált újra járhatóvá – adta hírül a Kisalföld.hu.

Biciklibaleset Túrkevén

Egy idős férfi Túrkevén a Dráva-kertnél, a meredek parton vesztette el uralmát elektromos kerékpárja felett és a csatornába csúszott. Hiába volt sekély a víz, a meder alján lévő, közel egyméteres iszapréteg majdnem halálos csapdának bizonyult.