Bicskás rém tartja rettegésben Újbudát, nőket fenyeget és házakba tör be

Növeszik az aggodalom Újbudán, ahol egy agresszív férfi zaklatja a helyieket. A bicskás miatt a környéken élők attól tartanak, hogy bármikor súlyosabb incidens történhet. A Metropol írt a hajléktalan botrányos viselkedéséről.

Bicskás férfi zaklatja az újbudaiakat a kerület egyes részein

A bicskás Újbudán tartja rettegésben a lakókat

Sajtóinformációk szerint a férfi már hosszabb ideje jelen van Újbudán, és több alkalommal is konfliktusba keveredett a lakókkal. Úgy tudni, hogy „pályafutása” egy Etele úti társasház épületében kezdődött, ahova önkényesen beköltözött. A lakók először békésen próbálták távozásra bírni, majd határozottabban léptek fel, végül csak többen fellépve tudták kitenni az ingatlanból.

Leginkább nőket fenyeget

A férfi az utcán sem változtatott a viselkedésén: több emberbe is belekötött már, és a helyiek szerint nem egyszer kést is előrántott. A beszámolók alapján elsősorban nőkkel szemben lép fel agresszívan, őket fenyegeti és zaklatja, míg a férfiakkal szemben visszafogottabb.

Úgy tudni, hogy a férfi gyakran a Kelenföldi Pályaudvar környékén tartózkodik, ahonnan visszatér Újbuda utcáira, és ott folytatja a zaklatást. A helyiek szerint sokan már inkább elkerülik a környéket, ha meglátják a férfit, mert kiszámíthatatlanul viselkedik.

Sokkoló állapotban is látták

Egy helyi lakóközösség csoportjában arról is beszámoltak, hogy a férfit nemrég erősen ittas állapotban találták meg a pályaudvaron, ahol kontrollálatlanul viselkedett.

Nem mentünk közel hozzá, mert a peronon szédelegve egyszerre sz*rt, hugyozott és hányt, valami teljesen valószerűtlen képet festve az újbudai valóságunkról...

– írta egy kommentelő a helyi csoportban. A szemtanúk szerint a látvány megrázó volt, és jól mutatja, milyen állapotban járja a környéket.

Egyre nagyobb a félelem Újbudán

A lakók szerint a férfi viselkedése egyre veszélyesebb, és attól tartanak, hogy előbb-utóbb komolyabb támadás is történhet. Sokan már inkább elkerülik azokat az utcákat Újbudán, ahol feltűnhet, és abban bíznak, hogy a hatóságok mielőbb lépnek az ügyben.

Elkeseredettek az újbudaiak: kegyetlen állapotok uralkodnak a Kosztolányinál és a Feneketlen-tó környékén

Az elkeseredett újbudaiak kérik az önkormányzatot, hogy tegyen valamit az ott hemzsegő agresszív hajléktalanokkal. A baloldali városvezetés még csak válaszra sem méltatta a helyieket, közben pedig máshol 90 millióért épít át egy zöldterületet a hajléktalanok kiszorításáért.