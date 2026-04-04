A patkányokat okolta a szabálytalankodó férfi, a rendőrnek ettől tarkóig felszaladt a szemöldöke

A rendőrök elképedve nézték az M1-es Concó pihenőjénél, hogy egy sofőr miként oldotta meg kreatívan a biztonsági öv problémáját. A férfi állítása szerint egy patkány rághatta szét az övet, ezért egyszerűen összekötötte, és így indult útnak – írta a Kemma.hu.

A sofőr azt állította, hogy a patkány rágta el a biztonsági övet, ezért kötötte össze azt

Patkány-rágta biztonsági öv

Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzése szerint április elsején délután az autópálya alosztály munkatársai szondáztatták meg a férfit. A járműben az elszakadt, majd összekötött biztonsági öv látványa miatt a rendőrök nem voltak túl lelkesek: végül 30 ezer forintos bírságot szabtak ki.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a biztonsági öv használata életet menthet, ezért fontos, hogy akár elől, akár hátul utaznak, mindig kössék be magukat és az övet rendeltetésszerűen használják. Hogy mindenki hazaérjen!