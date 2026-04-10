Brutális, amit ez a bölcsődei nevelő a gyerekekkel művelt

Ballószögön sok szülő rémálma vált valósággá egy bölcsőde falai közt. Egy névtelenséget kérő szülő azt mondta, a gyerekeket rendszeresen megalázták: bezárták őket a játékraktárba, megütötték a kezükön, rángatták a fülüket, sőt, vízzel is locsolták őket – írta a Blikk.hu.

Bezárta és bántalmazta a gyerekeket egy bölcsődei nevelő

Bántalmazták a gyerekeket a bölcsőde falai közt

A jelek januárban kezdtek feltűnni a szülőknek. A gyerekek nem akartak bemenni a bölcsibe, sokan sírtak egész nap, volt, aki csak tétlenül ücsörgött a padon. A szülők eleinte beszoktatási nehézségre gyanakodtak, de ahogy múlt az idő, egyre világosabbá vált, hogy valami súlyosabb dolog zajlik.

Egy család például arról számolt be, hogy miután kivették a gyereket, a kisfiú otthon kezdte el mesélni a történteket: bezárás, vízlocsolás, rángatás, ütlegelés. Egy apa szerint legalább három gyerek lehetett érintett.

A szülők rendkívüli értekezleten konfrontálták a bölcsőde vezetését, ahol állításuk szerint elismerték, hogy tudtak a problémákról. Az önkormányzat vizsgálatot indított.

Az érintett nevelőt azonnal elbocsátották, míg a főigazgató, a szakmai vezető és három másik dolgozó megrovást kapott, mert elmulasztották a kötelező jelzéstételt.

A gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján a rendőrség büntetőeljárást indított. Egyelőre nem tudni, pontosan milyen bűncselekmény miatt, és hány ember ellen folyik a nyomozás.

Márciusban súlyos vádak merültek fel egy siófoki óvoda vezetője ellen is, akit azonnali hatállyal eltávolítottak az intézmény éléről. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást az ügyben.