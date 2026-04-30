Sosem találja ki, miért jelentett bombariadót ez a debreceni nő

Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Brutális árcsökkentést jelentett be az ALDI: mutatjuk, mely termékek lettek mától olcsóbbak

1 órája
Komoly riadalmat keltett egy telefonhívás Debrecenben, amely több fontos intézményt is érintett. A bombariadó miatt azonnal kiürítették az épületeket és megkezdődött az átvizsgálás, az elkövető pedig felfüggesztett börtönbüntetést kapott érte.
Bombariadó miatt több debreceni intézményt is kiürítettek. A bejelentés később ugyan hamisnak bizonyult, de addigra már komoly rendőri intézkedések zajlottak. Sajtóinformációk szerint egy nő arról tett bejelentést, hogy robbanószerkezeteket helyeztek el a Debreceni Járásbíróságon, a Debreceni Törvényszéken, valamint a helyi egyetem épületében. A rendőrök azonnal reagáltak és kiürítették az érintett helyszíneket, majd megkezdték az alapos átvizsgálást – írta a Haon.hu.

A bombariadó után átvizsgálták az épületet a tűzszerészek
Nem találtak semmit, a bombariadó téves volt

A vizsgálatok során hamar kiderült, hogy a riasztás alaptalan volt. Sem robbanóanyagot, sem robbanószerkezetet nem találtak az épületekben, így a bombariadó végül vaklármának bizonyult.

Az ügy további részletei azonban még meglepőbbek, ugyanis a nő azért tette a bejelentést, mert így akarta megakadályozni, hogy a férje ellen folyamatban lévő bírósági ügyben megtartsák a kitűzött tárgyalást. Abban bízott, hogy a rendőri intézkedések miatt elhalasztják majd az ülést.

A bíróság közveszéllyel fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek a 35 éves, korábban büntetlen előéletű nőt. Büntetésként 1 év 4 hónap börtönt kapott, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették.

Az ítélet egyelőre nem jogerős, mivel a vádlott fellebbezett, így az ügy még folytatódik.

Kiürítésre került sor kedden délután Szombathelyen, a Tóth István utcában is. A lakóknak azután kellett elhagynia otthonaikat, hogy két második világháborús bombát hatástalanítottak a tűzszerészek.

 

