Itt az újabb választási botrány: bombariadó miatt állt le a szavazás Miskolcon

Rövid időre megszakadt a szavazás Miskolcon, miután riasztást kaptak a hatóságok egy helyi szavazókörrel kapcsolatban. A bombariadó miatt azonnal felfüggesztették a voksolást az érintett helyszínen – közölte a Boon.hu.

Bombariadó a miskolci 22-es, 24-es és 25-ös szavazókör helyiségében

Bombariadó Miskolcon: leállt a szavazás

Az eset a Miskolc Gárdonyi Géza Művelődési Ház épületében történt, ahol a 22-es, 24-es és 25-ös szavazókör működik. A Miskolci Önkormányzati Rendészet egy telefonos bejelentést kapott, amelyben egy automata hang robbantással fenyegetőzött.

A riasztást követően azonnal értesítették a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, és a szavazást ideiglenesen leállították. A hatóságok gyorsan megkezdték az épület teljes átvizsgálását. A művelet során keresőkutyákat is bevetettek, hogy kizárják a robbanószerkezet jelenlétét.

A vizsgálat végül nem talált semmilyen gyanús tárgyat vagy robbanóanyagot, így körülbelül húsz perc elteltével újraindulhatott a szavazás az érintett szavazókörökben.

Nem hosszabbítják meg a szavazást

Az eset miatt nem módosítják a szavazás hivatalos zárási időpontját. Ugyanakkor biztosítják, hogy azok a választópolgárok, akik a zárás időpontjában még sorban állnak, leadhassák voksukat.

Az információk szerint a délután folyamán más településeken is történtek hasonló bejelentések, azonban ezek részletei egyelőre nem ismertek.

