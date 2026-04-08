Frászt hozott több ezer diákra: bombariadókkal sokkolt a kamasz, mert elege lett az iskolából – videóval

Nem lepődött meg a kamasz fiú, amikor a rendőrök megjelentek az otthonánál és azonnal beismerte tettét. A bombariadók miatt eljárás alá vont fiatal több mint 40 iskolának küldött fenyegető e-maileket, komoly riadalmat okozva ezzel országszerte.

Rendőrök egy iskolai bombariadó helyszínén vizsgálódnak. A hatóságok végül gyorsan a nyomára bukkantak a fenyegetőző kamasznak

Fotó: MTI/ORFK

Bombafenyegetés miatt emeltek vádat a fiú ellen

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a 15 éves fiatal 2025. január 26. és 30. között legalább 46 oktatási intézménynek küldött robbantással fenyegető üzenetet. A KR NNI kiberszakértői rövid időn belül beazonosították, majd január 31-én elfogták a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lakóhelyén.

A nyomozók az otthonában házkutatást tartottak, amelynek során informatikai eszközöket foglaltak le, adatmentéseket végeztek, azonban robbanószert vagy bombát nem találtak. A fiút terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés bűntette miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

A gyanúsított teljeskörű beismerő vallomást tett. Elmondta: célja az volt, hogy félelmet keltsen, és azt akarta,

hogy a diákok megijedjenek és elhagyják az iskolákat.

Az intézményeket részben találomra választotta ki, köztük volt az a tiszaújvárosi középiskola is, ahová korábban járt.

Több ezer embert érintettek a bombariadók

Az ügyészség közlése szerint a fenyegetések miatt

mintegy 30 oktatási intézményben kiürítették az épületeket, ami több mint 2600 diákot és több száz dolgozót érintett.

Egy esetben 555 tanulót és 95 dolgozót kellett hazaküldeni, miután a hatóságok átvizsgálták az intézményt. Robbanószerkezetet sehol sem találtak.

Korábban országos szinten is hasonló helyzet alakult ki: január 23-án összesen 287 intézményben rendeltek el bombariadót, ami jól mutatja, milyen komoly következményekkel járnak az ilyen fenyegetések.

Televíziós hírek adták az ötletet

A vádirat szerint a fiú televíziós hírműsorokból merítette az ötletet. Elhatározta, hogy robbanószerkezet elhelyezéséről szóló e-mailekkel kelt riadalmat.

Az egyik üzenetben azt írta, hogy egy támadást akar megbosszulni a társaival. A hatóságok minden esetben komolyan vették a fenyegetéseket, és azonnal megkezdték az épületek átvizsgálását.