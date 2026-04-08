Frászt hozott több ezer diákra: bombariadókkal sokkolt a kamasz, mert elege lett az iskolából – videóval

Nem lepődött meg a kamasz fiú, amikor a rendőrök megjelentek az otthonánál és azonnal beismerte tettét. A bombariadók miatt eljárás alá vont fiatal több mint 40 iskolának küldött fenyegető e-maileket, komoly riadalmat okozva ezzel országszerte.
Bombafenyegetés miatt emeltek vádat a fiú ellen
A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a 15 éves fiatal 2025. január 26. és 30. között legalább 46 oktatási intézménynek küldött robbantással fenyegető üzenetet. A KR NNI kiberszakértői rövid időn belül beazonosították, majd január 31-én elfogták a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lakóhelyén.
A nyomozók az otthonában házkutatást tartottak, amelynek során informatikai eszközöket foglaltak le, adatmentéseket végeztek, azonban robbanószert vagy bombát nem találtak. A fiút terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés bűntette miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették.
A gyanúsított teljeskörű beismerő vallomást tett. Elmondta: célja az volt, hogy félelmet keltsen, és azt akarta,
hogy a diákok megijedjenek és elhagyják az iskolákat.
Az intézményeket részben találomra választotta ki, köztük volt az a tiszaújvárosi középiskola is, ahová korábban járt.
Több ezer embert érintettek a bombariadók
Az ügyészség közlése szerint a fenyegetések miatt
mintegy 30 oktatási intézményben kiürítették az épületeket, ami több mint 2600 diákot és több száz dolgozót érintett.
Egy esetben 555 tanulót és 95 dolgozót kellett hazaküldeni, miután a hatóságok átvizsgálták az intézményt. Robbanószerkezetet sehol sem találtak.
Korábban országos szinten is hasonló helyzet alakult ki: január 23-án összesen 287 intézményben rendeltek el bombariadót, ami jól mutatja, milyen komoly következményekkel járnak az ilyen fenyegetések.
Televíziós hírek adták az ötletet
A vádirat szerint a fiú televíziós hírműsorokból merítette az ötletet. Elhatározta, hogy robbanószerkezet elhelyezéséről szóló e-mailekkel kelt riadalmat.
Az egyik üzenetben azt írta, hogy egy támadást akar megbosszulni a társaival. A hatóságok minden esetben komolyan vették a fenyegetéseket, és azonnal megkezdték az épületek átvizsgálását.
Felfüggesztett börtönt kér az ügyészség
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt a fiatalkorú ellen.
Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, pártfogó felügyelet elrendelésével.
Emellett külön magatartási szabályként előírnák, hogy a fiú vegyen részt a pártfogó felügyelet által szervezett csoportos foglalkozásokon. A hatóságok hangsúlyozták: minden fenyegetést komolyan vesznek, és az elkövetőknek vállalniuk kell a tetteik következményeit.