Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta?

szombathely

Óriási volt a készültség, két bombát is találtak Szombathelyen

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiürítésre került sor kedden délután Szombathelyen, a Tóth István utcában. A lakóknak azután kellett elhagynia otthonaikat, hogy két második világháborús bombát hatástalanítottak a tűzszerészek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden délután két bombát találtak Szombathelyen, egy Tóth István utcai építkezésen, ezért a tűzszerészek kiürítették a környéket, a lakóparkba csak az ottlakók mehettek be – adta hírül a Vaol.hu, amely képgalériát is közzétett a helyszínről.

Tűzszerészek a szombathelyi Tóth István utcában: két bombát is találtak egy építkezésen
Fotó: Horváth Balázs/Vaol

Bombát hatástalanítottak Szombathelyen

A Vaol.hu információi szerint a lakókat fokozatosan visszaengedték otthonaikba 18:30 környékén. A kiürítési terület mintegy 100 méter sugarú körre korlátozódott, ameddig a tűzszerészek megvizsgálták a bombát. Úgy tudni: a robbanószerkezetek 50 kg-os, második világháborús német gyártmányú tüzérségi lövedékek, amelyekben gyújtószerkezet nem volt, ám robbanóanyag igen. A két bombát elszállították a helyszínről.

Bombákkal, pontosabban bombafenyegetésekkel legutóbb április 12-én volt dolga a hatóságoknak, akkor több szavazókörben is bombariadót jelentettek be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!