Óriási volt a készültség, két bombát is találtak Szombathelyen

Kedden délután két bombát találtak Szombathelyen, egy Tóth István utcai építkezésen, ezért a tűzszerészek kiürítették a környéket, a lakóparkba csak az ottlakók mehettek be – adta hírül a Vaol.hu, amely képgalériát is közzétett a helyszínről.

Tűzszerészek a szombathelyi Tóth István utcában: két bombát is találtak egy építkezésen

Fotó: Horváth Balázs/Vaol

Bombát hatástalanítottak Szombathelyen

A Vaol.hu információi szerint a lakókat fokozatosan visszaengedték otthonaikba 18:30 környékén. A kiürítési terület mintegy 100 méter sugarú körre korlátozódott, ameddig a tűzszerészek megvizsgálták a bombát. Úgy tudni: a robbanószerkezetek 50 kg-os, második világháborús német gyártmányú tüzérségi lövedékek, amelyekben gyújtószerkezet nem volt, ám robbanóanyag igen. A két bombát elszállították a helyszínről.

Bombákkal, pontosabban bombafenyegetésekkel legutóbb április 12-én volt dolga a hatóságoknak, akkor több szavazókörben is bombariadót jelentettek be.