Hajszálon múlt az élete Jákli Mónika exének: majdnem meghalt Boráros Gábor

Egy teljesen szokványos napon váratlanul életveszélyes helyzet alakult ki a bajnok otthonában. A történtek során Boráros Gábor egyetlen pillanat alatt került olyan helyzetbe, amely akár az életébe is kerülhetett volna – számolt be róla a Bors.

Majdnem meghalt Boráros Gábor

Az MMA-harcos saját kertjében szenvedett balesetet, amikor egy látszólag biztonságos felület hirtelen megcsúszott alatta. A következő pillanatban már a mélybe zuhant, és csak a szerencsének köszönheti, hogy nem szenvedett súlyos sérülést.

Az eset súlyosságát jól mutatja, hogy a sportoló később úgy fogalmazott: egy pillanatra azt hitte, hogy nem ússza meg élve a balesetet.

Videón mutatta meg, mi történt

Boráros Gábor az Instagram-oldalán számolt be részletesen az esetről. Elmondása szerint minden teljesen biztonságosnak tűnt, ezért gondolkodás nélkül lépett rá az akna fedelére, amely azonban azonnal kifordult alóla.

A zuhanás olyan hirtelen történt, hogy esélye sem volt reagálni. Saját szavaival élve úgy érezte, mintha „elnyelte volna a föld”. Ahogy fogalmazott:

...azonnal kifordult alólam az akna fedél és én úgy lezuhantam gyerekek ebbe az aknába, hogy azt hittem, hogy el is kell temetni engem b*szd meg. Itt már csak elég lett volna visszatenni rám a fedőt és ennyi. Azt hittem ott maradok. Széttörtem magam, mint vak a poharat.

A történet nemcsak a sportoló számára volt megrázó, hanem azért is, mert hasonló helyzet bárkivel előfordulhat. Különösen aggasztó, hogy akár a kislánya, Zora is beleeshetett volna a mély aknába.

Nehéz időszakban történt a baleset

Boráros Gábor az elmúlt hónapokban komoly személyes tragédiát is átélt, miután elvesztette volt párját, Jákli Mónikát. Azóta egyedül neveli gyermekét, így számára különösen fontos a biztonság és a stabilitás megteremtése. A sportoló többször hangsúlyozta, hogy most a kislánya jelenti számára a legfontosabb kapaszkodót, ezért igyekszik minden idejét vele tölteni.

Az utóbbi időszakban azonban több kritika is érte a sportolót. Szlovákia területén egy rendőrségi ellenőrzés során őrizetbe vették Csilizpatas községben, mert a hírek szerint eltiltás hatálya alatt vezetett. A hatóságok már vádat is emeltek ellene. Sokan úgy vélik, hogy jelenlegi helyzetében különösen nagy felelősség hárul rá, hiszen a gyermeke életében ő az egyetlen biztos pont.