Engem valami furcsa omerta kötelez arra, hogy… mire is? Magyarázkodik az áruló Borbás Marcsi

Ahogy mi is megírtuk, a választás után a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté több ismert közéleti szereplőt is név szerint megemlített. Olyanokat, akik szerinte az állami megbízások ellenére fordultak szembe az Orbán-kormánnyal. Borbás Marcsi neve is felmerült, aki azonnal reagált erre – vette észre a Blikk.

Borbás Marcsi, aki évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzős műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki 'kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen'. Brühühü”

– posztolta a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalára.

Borbás Marcsi a Facebook-oldalán azt írta, nem ismeri személyesen a politikust, és határozottan visszautasítja az „árulás” vádját. Bejegyzésében részletesen reagált a szóban forgó összegekre, és kiemelte, hogy Kocsis Máté nem az ő jövedelméről beszélt, hanem a 16 éven át, heti rendszerességgel készített televíziós műsorok gyártási költségeiről:

Tehát a Kocsis Máté által emlegetett pénzt nem én vittem haza, hanem az általunk 16 évig heti rendszerességgel készített műsorok gyártási költségét képezte. Hogy miért mosódik ez a két dolog össze Kocsis fejében, arra ő bizonyára több tapasztalatból tudna válaszolni.”

A műsorvezető azt is hozzátette, hogy ezek a műsorok a közszolgálati televízió tulajdonába tartoznak, piaci értéküket pedig az is növelte, hogy kereskedelmi és külföldi csatornáknak is értékesítették őket.

Borbás Marcsi kitart amellett a gazdasági helyzetről tett korábbi kijelentése mellett, amely miatt Kocsis Máté bírálni kezdte. Így fogalmazott:

A 'bűnöm' az, hogy egy interjúban így fogalmaztam: 'ma kétszer annyit kell dolgoznom, hogy ugyanannyim legyen, mint régen.' Szeretném megerősíteni, hogy így gondolom ezt most is. Ugyanis ez az igazság.”

A műsorvezető szerint értelmezhetetlen az a fajta lojalitás, amelyet a politikus számon kér rajta, mert számára kizárólag a szakmai minőség számít:

Kocsis szerint áruló vagyok, hiszen ha cégünk dolgozott a köztévének, akkor engem valami furcsa omerta kötelez arra, hogy… mire is? Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére.”

A bejegyzés végén azt is közölte, hogy a pénzügyi adatok szerinte hamis színben való feltüntetése miatt jogi útra tereli az ügyet, megjegyezve, hogy ügyvédjének az efféle eljárás már „ismerős pálya lesz”.