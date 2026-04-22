Egy olvasója úgy berágott az áruló Borbás Marcsira, hogy tüzet gyújtott

A választás után a fideszes Kocsis Máté árulónak kiáltotta ki a Gasztroangyal háziasszonyát, amire a tévés azonnal reagált. Most Borbás Marcsi egyik olvasója is reagált a vitára.
A Fidesz frakcióvezetője és a tévés között kialakult vita a celeb munkájára és a magánéletére is rányomta a bélyegét. Borbás Marcsi arról beszélt, hogy a közéleti feszültség mára már az emberek hétköznapi kapcsolataiban is érezhetővé vált. A műsorvezető több alkalommal is visszautasította az őt ért vádakat, a közösségi oldalán és egy Gulyás Mártonnak adott interjúban is – írja a Blikk

Nem lehet most őszinte az áruló Borbás Marcsi mosolya, olvasója elégette az összes szakácskönyvét
Egy idős néni megírta nekem, hogy megvolt neki az összes könyvem, de most eltüzelte azokat”

– mondta, ezzel is érzékeltetve, milyen indulatokat váltottak ki nyilvános megszólalásai.

Ezért áruló Borbás Marcsi, hiába tagadja

Ahogy arról korábban is írtunk, a választás után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, több ismert közéleti szereplőt is árulónak nevezett. Olyanokról beszélt, akik szerinte úgy fordultak szembe az Orbán-kormánnyal, hogy közben korábban állami megbízásokhoz jutottak.

Borbás Marcsi, aki évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzős műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki 'kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen'. Brühühü” 

– olvasható Kocsis Máté közösségi oldalán.

Azonnal magyarázkodni kezdett a celeb

Borbás Marcsi a Facebook-oldalán arról írt, hogy személyesen nem ismeri a politikust, az árulás vádját pedig határozottan visszautasítja. Bejegyzésében részletesen kitért a vitát kiváltó összegekre is, és hangsúlyozta: Kocsis Máté nem az ő személyes bevételéről beszélt, hanem azoknak a televíziós műsoroknak a gyártási költségeiről, amelyeket 16 éven át, heti rendszerességgel készítettek.

Tehát a Kocsis Máté által emlegetett pénzt nem én vittem haza, hanem az általunk 16 évig heti rendszerességgel készített műsorok gyártási költségét képezte. Hogy miért mosódik ez a két dolog össze Kocsis fejében, arra ő bizonyára több tapasztalatból tudna válaszolni.”

– közölte a műsorvezető és kiemelte, hogy ezek a produkciók a közszolgálati televízió tulajdonába tartoznak, értéküket pedig az is növelte, hogy kereskedelmi és külföldi csatornáknak is továbbértékesítették őket.

