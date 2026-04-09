Nem hiszi el, hogyan akart megszökni a börtönből egy borsodi férfi

A férfi 2022 telén, a gyógyszerosztást kihasználva próbált zavart kelteni egy borsodi börtönben, ahol epilepsziás rohamot színlelve csalta csapdába az őröket – írta a Boon.hu.

Börtönőrökre támadt egy férfi

Bele akart harapni az őrbe a dühöngő rab a borsodi börtönben

A Miskolci Járásbíróság első fokon két év letöltendő szabadságvesztésre ítélte azt a férfit, aki válogatott agresszióval támadt rá az őrökre egy borsodi börtönben.

Az elkövető egy gyógyszerosztás során epilepsziás rohamot színlelt, majd a segítségére siető dolgozókat ütlegelni kezdte, egyiküket megpróbálta lefejelni, társának pedig a lábába akart beleharapni.

Bár a vádlott korábban büntetlen előéletű volt, a bíróság szerint a brutális fellépés és a fegyintézet rendjének megzavarása miatt elkerülhetetlen a rácsok mögötti büntetés.

Bár a vádlott korábban büntetlen előéletű volt, a bíróság szerint a brutális fellépés és a fegyintézet rendjének megzavarása miatt elkerülhetetlen a rácsok mögötti büntetés.