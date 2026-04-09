Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Nem hiszi el, hogyan akart megszökni a börtönből egy borsodi férfi

Első fokon két év szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Járásbíróság azt a férfit, aki erőszakosan támadt rá a büntetés-végrehajtási intézet munkatársaira. A hivatalos személy elleni erőszak miatt felelősségre vont vádlottnak így a korábbi büntetésén túl ismét hosszabb időt kell a rácsok mögött, börtönben töltenie.
A férfi 2022 telén, a gyógyszerosztást kihasználva próbált zavart kelteni egy borsodi börtönben, ahol epilepsziás rohamot színlelve csalta csapdába az őröket – írta a Boon.hu.

Börtönőrökre támadt egy férfi
Bele akart harapni az őrbe a dühöngő rab a borsodi börtönben

A Miskolci Járásbíróság első fokon két év letöltendő szabadságvesztésre ítélte azt a férfit, aki válogatott agresszióval támadt rá az őrökre egy borsodi börtönben. 

Az elkövető egy gyógyszerosztás során epilepsziás rohamot színlelt, majd a segítségére siető dolgozókat ütlegelni kezdte, egyiküket megpróbálta lefejelni, társának pedig a lábába akart beleharapni. 

Bár a vádlott korábban büntetlen előéletű volt, a bíróság szerint a brutális fellépés és a fegyintézet rendjének megzavarása miatt elkerülhetetlen a rácsok mögötti büntetés.

Míg a börtönben zajló agresszió a fegyelmi rend ellen irányult, addig a legfrissebb hírek szerint egy gyermekotthon lakóit egészen másfajta szabályszegésre, szisztematikus koldulásra kényszerítették áruházak előtt.

 

