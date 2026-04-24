A remény rabja Debrecenben: a drótkerítés sem állította meg a szökni vágyó férfit

A belső udvari sétáról próbált meg megszökni egy rab Debrecenben a börtönből, akinek még a drótkerítés sem jelentett akadályt. A férfi terve azonban gyorsan kudarcba fulladt: bár kijutott az utcára, a rendőrök órákon belül elfogták – írta a Haon.hu.

Drótkerítést megmászva szökött meg a börtönből egy férfi

Fotó: Illusztráció (Ron Lach/Pexels)

Vakmerő szökés a börtön falain át

A vádlott február végén használta ki a sorakozó alatti pillanatnyi zűrzavart, amikor lemaradt a társaitól az intézet udvarán. Gyorsan átmászott a belső drótkerítésen, majd a külső falat és egy üres telket leküzdve sikerült kijutnia a szabadba.

A szabadsága azonban nem tartott sokáig, a hatóságok még aznap délután kattintották a csuklóján a bilincset.

A bíróság április 23-án gyorsított eljárásban hozott döntést az ügyben: a férfit fogolyszökés miatt egy év börtönbüntetésre ítélték. Mivel a vádlott és védője fellebbeztek a döntés ellen, az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik.

