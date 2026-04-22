Bosszúból törtek rá a családra: apa és fia rács mögött

Egy vita olyan fordulatot vett, amely kis híján tragédiához vezetett, amikor egy apa és fia rátört egy család otthonára. A történtek hátterében a hatóságok szerint egyértelműen bosszú húzódik meg – írja a Bors az MTI-e hivatkozva.

Kattant a bilincs a bosszúszomjas apán és a fián

Fotó: Illusztráció/123RF

Bosszú: betörtek a házba és fel akarták gyújtani

A gyanú szerint az idősebb férfi előző nap felkereste a sértettet, és felelősségre vonta azért, mert gyerekei engedély nélkül fát vágtak ki az ő tulajdonában lévő erdős területről.

Másnap a férfi fiatalkorú fiával együtt, símaszkot viselve jelent meg a család házánál. Betörték az egyik ablakot, és megpróbáltak bejutni az ingatlanba, amit a sértett egy ásóval akadályozott meg.

A támadás azonban itt nem ért véget: a fiatalkorú gyanúsított egy gyúlékony anyagot tartalmazó műanyag palackot hajított a házba, majd egy égő papírdarabot is utánadobott, de a kifolyt anyag végül nem gyulladt meg.

Késsel támadtak, majd elmenekültek

A dulakodás során az apa egy bozótvágókéssel többször megütötte a sértettet, aki a bántalmazás következtében maradandó sérüléseket szenvedett. A támadás idején a házban tartózkodtak a család kiskorú gyermekei is. A két támadó ezt követően elmenekült a helyszínről.

Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság indított eljárást felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és más bűncselekmények miatt.

Fegyvereket is találtak nála

A nyomozás során az is kiderült, hogy az idősebb gyanúsított a munkahelyi szekrényében engedély nélkül több lőfegyvert és lőszert tartott.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottakat, és mindkettejük letartóztatását elrendelte 30 napra. A fiatalkorú elhelyezésére javítóintézetet jelöltek ki.

A döntés nem végleges, mivel a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek, ugyanakkor a végzés azonnal végrehajtható.

