Vérbosszú: gyászoló apa lőtt le egy gyereket, akinek az apját hibáztatta a saját fia haláláért

A 61 éves minnesotai Gyaw Way korábbi gondozottját és annak 17 éves fiát a házához csalta, azzal az indokkal, hogy végre megadja nekik a tartozását. Amint az áldozatok megérkeztek a St. Paul-i helyszínre, Way beült melléjük az autóba, majd egy hirtelen mozdulattal mellkason lőtte a tinédzsert. A golyó átfúrta a fiú tüdejét és máját is, de a támadót ez szemmel láthatóan nem rázta meg, ugyanis a lövés után a fegyvert elrejtette a pincéjében, majd visszament a nappaliba és lefeküdt a kanapéra tévézni. Amikor a rendőrök megérkeztek, értetlenkedve kérdezte, miért hívtak egyáltalán segítséget, és közölte: nem érdekli, ha börtönbe kerül, a bosszú számára mindennél fontosabb volt – írta a Law&Crime.com.

Bosszút akart állni fiáért, aki egy lakástűzben halt meg

Egy háztűz miatt indult a bosszú

A brutális tett hátterében egy tavalyi tragédia áll. Decemberben kigyulladt Way otthona és a tűzben meghalt a fia.

Bár a hatóságok megállapították, hogy egy hibás hősugárzó okozta a véletlen balesetet, a férfi a mozgássérült ismerősét okolta a történtekért, akinek a fián állt bosszút.

A 17 éves fiú a súlyos sérülések ellenére túlélte a lövést, de hetekig kórházban kell maradnia. A támadó jelenleg is őrizetben van és bár korábban ő segített a családnak a mindennapokban, most súlyos börtönbüntetés várhat rá a kitervelt bosszú miatt.

