Elfajult konfliktus a pályaudvarnál, előkerült a bozótvágó kés

A történet még 2023 szeptemberében kezdődött a Kelenföldi pályaudvar közelében, ahol a vádlott éppen italozott, amikor egy idegen férfi megszólította. A beszélgetés hamar feszültté vált, majd hangos szóváltás alakult ki közöttük és még egy bozótvágó kés is előkerült, nem is akárhogyan – írta a Birosag.hu.

Előkerült a bozótvágó kés a konfliktus során

Elfajult a konfliktus és előkerült a bozótvágó kés is

A helyzet akkor fordult komolyabbra, amikor a másik férfi követni kezdte a vádlottat és több alkalommal belerúgott. A konfliktus itt még véget érhetett volna, a vádlott azonban hazament, magához vett egy mintegy 50 centiméteres pengéjű bozótvágó kést, majd visszatért a pályaudvarhoz.

Ott megkereste a korábbi vitapartnerét, számon kérte rajta a történteket, majd a késsel rátámadt. Egy alkalommal a fejére sújtott, majd többször is suhintott felé, miközben fenyegető kijelentéseket tett. A sértett végül hátrálni kezdett, így el tudott menekülni a további támadások elől.

A bántalmazás következtében a férfi nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság az esetet emberölési kísérletként értékelte és három év börtönbüntetést, valamint három év közügyektől eltiltást szabott ki.

Az ítélet meghozatalakor figyelembe vették, hogy a vádlott ittas állapotban követte el a cselekményt, ugyanakkor enyhítő körülményként értékelték többek között a sértett közrehatását, a vádlott büntetlen előéletét és egészségi állapotát. Az ügy azonban még nem zárult le, mivel a döntés ellen fellebbezést nyújtottak be, így a folytatás a Fővárosi Ítélőtáblán várható.

