Videón az Üllői úti brutális baleset

Április 28-án egy fehér autó lesodródott az útról Budapesten, az Üllői úton. Egyelőre nem világos, pontosan mi történt, mi okozta a brutális balesetet, csak az biztos, hogy a házfalba csapódott. Az Üllői út 46. szám alatt állt meg a kocsi.

Brutális baleset történt az Üllői úton 2026. április 28-án

Fotó: Origo / Kovács Noémi

Egy brutális baleset maradványai

Az ütközés olyan erejű volt, hogy az autó eleje szinte felismerhetetlenné tört, a leszakadt darabok pedig szétszóródtak a járdán. A rendőrök még vizsgálják, mi okozhatta a súlyos balesetet: felmerült a gyorshajtás, a műszaki meghibásodás és az is, hogy a sofőr vezetés közben rosszul lett. A helyszínen tartózkodó mentők sem mondtak nekünk semmit, ezért kérdéseket küldtük nekik.

Az Országos Mentőszolgálat a következőt válaszolta:

A helyszínről egy 90 év körüli férfit további vizsgálatok céljából, míg egy 80 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba."

A kocsiról felvételt is készítettünk:

Ez is érdekelheti: Csokoládémérgezés Budapesten: több tucat ember lett rosszul

Sokkoló esetről számoltak be Ferencvárosból. Harmincöt ember csokoládémérgezést kapott a Zita-telepen, a főváros egyik híres nyomortelepén. Részletekért kattintson ide!

