A budapesti Bikás park közelében, egy Etele úti társasház második emeletén elfajult egy veszekedés: egy férfi a lakásában kést szorított barátnője torkához. A nőt sikerült kiszabadítani, amivel délutánra véget ért a budai túszdráma. Nézzük, mi történt pontosan, és mit válaszoltak a rendőrök a Blikknek!

Komoly feladatot adott a hatóságoknak a budai túszdráma 2026. április 25-én

Fotó: Bors / Kovács Gábor

Így kezdődött a budai túszdráma

Ahogy mi is megírtuk, szombat reggel nagy rendőri készültségre figyeltek fel a kelenföldiek, miután egy családi viszály miatt különleges egységek lepték el az Etele út környékét. Teljes menetfelszerelésben jelentek meg a Terrorelhárítási Központ munkatársai, ami hamar feltűnt az ott élőknek. Sajtóhírek szerint

mesterlövészek is elfoglalták a kijelölt pozícióikat, miközben rendőrautók és egyenruhások biztosították a területet.

Több lakó kiszaladt az utcára, hogy elsőkézből tudhassa meg, mi történt. Voltak, akik képeket is készítettek az akcióról.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kezdetben csak szűkszavúan reagált az ügyre: mindössze annyit közöltek, hogy rendőri intézkedés zajlik a helyszínen. A részletekről későbbre ígértek tájékoztatást. Kora délután viszont válaszoltak a Blikk kérdéseire. Ezt írták:

2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van. Az intézkedés során személyi sérülés nem történt."

Ebből kiderül, hogy valóban túszdrámáról volt szó, ami happy enddel zárult, a nő kiszabadult, és egy haja szála sem görbült.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.