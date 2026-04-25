A budapesti Bikás park közelében, egy Etele úti társasház második emeletén elfajult egy veszekedés: egy férfi a lakásában kést szorított barátnője torkához. A nőt sikerült kiszabadítani, amivel délutánra véget ért a budai túszdráma. Nézzük, mi történt pontosan, és mit válaszoltak a rendőrök a Blikknek!
Így kezdődött a budai túszdráma
Ahogy mi is megírtuk, szombat reggel nagy rendőri készültségre figyeltek fel a kelenföldiek, miután egy családi viszály miatt különleges egységek lepték el az Etele út környékét. Teljes menetfelszerelésben jelentek meg a Terrorelhárítási Központ munkatársai, ami hamar feltűnt az ott élőknek. Sajtóhírek szerint
mesterlövészek is elfoglalták a kijelölt pozícióikat, miközben rendőrautók és egyenruhások biztosították a területet.
Több lakó kiszaladt az utcára, hogy elsőkézből tudhassa meg, mi történt. Voltak, akik képeket is készítettek az akcióról.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság kezdetben csak szűkszavúan reagált az ügyre: mindössze annyit közöltek, hogy rendőri intézkedés zajlik a helyszínen. A részletekről későbbre ígértek tájékoztatást. Kora délután viszont válaszoltak a Blikk kérdéseire. Ezt írták:
2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van. Az intézkedés során személyi sérülés nem történt."
Ebből kiderül, hogy valóban túszdrámáról volt szó, ami happy enddel zárult, a nő kiszabadult, és egy haja szála sem görbült.
