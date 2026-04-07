Nem fogja elhinni, kinek üzent a Budapesten meggyilkolt amerikai turista édesanyja

2024 novemberében találták meg a Balaton közelében Mackenzie Michalski holttestét. A Budapesten meggyilkolt amerikai turista a fővárosi éjszakában tűnt el, miután megismerkedett egy ír férfivel, M. L. T.-vel. Később kiderült, hogy a fiatal ápolónő azon az estén felment a férfi bérelt lakására, ahol intim kapcsolatba kerültek. A vád szerint a férfi a szexuális együttlét közben megkötözte, és megfojtotta Kenzie-t, a holttestét pedig bőröndbe rejtette, és a Balaton térségébe vitte, hogy eltüntesse.

A Budapesten meggyilkolt amerikai turista, Mackenzie Michalski tárgyalása 2026. február 13-án, a képen a vádlott: M.L.T.

Az emberöléssel gyanúsított ír férfi már az elfogásakor, később pedig a tárgyalóteremben is azt hangoztatta, hogy azon a végzetes éjszakán nem gyilkosság történt, hanem baleset. A bíróságon egészen odáig ment, hogy azt állította: minden Kenzie kérésére történt. A fiatal nő gyászoló hozzátartozói ezt már a tárgyalóteremben is megdöbbenve hallgatták, a meghallgatás után pedig a Borsnak is elmondták, mit gondolnak a férfi vallomásáról.

Ez az egész egy áldozathibáztatási stratégia volt, ami még lealacsonyító is és teljesen valótlan"

– mondta Jill, Mackenzie édesanyja.

Saját lányának üzent a Budapesten meggyilkolt amerikai turista édesanyja

A család minden eddigi tárgyalási napon megjelent a budapesti bíróságon, és továbbra is kitartanak amellett,

hogy végigmennek ezen az úton, amíg igazság nem születik a lányuk ügyében.

Hamarosan újabb tárgyalási nap vár rájuk, amelyre ismét Budapestre utaznak. Jill erről is írt abban az üzenetben, amelyet lánya halálának 17. hónapja alkalmából tett közzé. A gyászoló anya hónapról hónapra megemlékezik meggyilkolt szerettéről, most is így tett.

Mackenzie Michalski családja az első tárgyaláson. Azért jöttek, hogy igazságot szolgáltassanak Kenzienek. Soha nem hitték el, amit az ír férfi mondott a bíró előtt

17 hónap Kenzie nélkül. Bár még mindig megvan a millió értékes emlékünk, de nélküled nem vagyunk teljesek"

– írta a lányának szánt soraiban, és azt is egyértelművé tette, hogy nem hátrálnak meg.

Ebben a hónapban megint Budapestre megyünk, és folytatjuk az igazság felé vezető utat. Szeretlek és kimondhatatlanul hiányzol"

– fogalmazott Jill.

