Nem fogja elhinni, kinek üzent a Budapesten meggyilkolt amerikai turista édesanyja

2024 novemberében találták meg a Balaton közelében Mackenzie Michalski holttestét. A Budapesten meggyilkolt amerikai turista a fővárosi éjszakában tűnt el, miután megismerkedett egy ír férfivel, M. L. T.-vel. Később kiderült, hogy a fiatal ápolónő azon az estén felment a férfi bérelt lakására, ahol intim kapcsolatba kerültek. A vád szerint a férfi a szexuális együttlét közben megkötözte, és megfojtotta Kenzie-t, a holttestét pedig bőröndbe rejtette, és a Balaton térségébe vitte, hogy eltüntesse.
Az emberöléssel gyanúsított ír férfi már az elfogásakor, később pedig a tárgyalóteremben is azt hangoztatta, hogy azon a végzetes éjszakán nem gyilkosság történt, hanem baleset. A bíróságon egészen odáig ment, hogy azt állította: minden Kenzie kérésére történt. A fiatal nő gyászoló hozzátartozói ezt már a tárgyalóteremben is megdöbbenve hallgatták, a meghallgatás után pedig a Borsnak is elmondták, mit gondolnak a férfi vallomásáról.
Ez az egész egy áldozathibáztatási stratégia volt, ami még lealacsonyító is és teljesen valótlan"
– mondta Jill, Mackenzie édesanyja.
Saját lányának üzent a Budapesten meggyilkolt amerikai turista édesanyja
A család minden eddigi tárgyalási napon megjelent a budapesti bíróságon, és továbbra is kitartanak amellett,
hogy végigmennek ezen az úton, amíg igazság nem születik a lányuk ügyében.
Hamarosan újabb tárgyalási nap vár rájuk, amelyre ismét Budapestre utaznak. Jill erről is írt abban az üzenetben, amelyet lánya halálának 17. hónapja alkalmából tett közzé. A gyászoló anya hónapról hónapra megemlékezik meggyilkolt szerettéről, most is így tett.
17 hónap Kenzie nélkül. Bár még mindig megvan a millió értékes emlékünk, de nélküled nem vagyunk teljesek"
– írta a lányának szánt soraiban, és azt is egyértelművé tette, hogy nem hátrálnak meg.
Ebben a hónapban megint Budapestre megyünk, és folytatjuk az igazság felé vezető utat. Szeretlek és kimondhatatlanul hiányzol"
– fogalmazott Jill.
