Az oviban sincs ilyen: rendőrökkel bújócskázott, majd a fürdőszobában csípték nyakon a körözött bűnözőt

Egy körözött bűnöző elfogása zajlott le nem mindennapi körülmények között Öreglakon, ahol a rendőrök egy ház fürdőszobájában bukkantak rá a rejtőzködő férfira. A hatóságok egy bejelentés alapján indultak a helyszínre és nem is kellett csalódniuk. A lengyeltóti rendőrök célzottan érkeztek az ingatlanhoz, miután olyan információt kaptak, hogy ott tartózkodhat egy súlyos testi sértés miatt körözött személy. A rajtaütés gyors és hatékony volt – írta a Sonline.hu.

Nem volt túl kreatív a búvóhely megtalálásában a körözött bűnöző

Nem bizonyult jó búvóhelynek a fürdőszoba, le is bukott a bűnöző

Az átvizsgálás során hamar kiderült, hogy a keresett férfi valóban a házban van. A 21 éves gyanúsított a fürdőszobában, az ajtó mögé húzódva próbált elrejtőzni, ám ez nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy elkerülje a rendőrök figyelmét.

Az egyenruhások elfogták a férfit, majd előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. Ezt követően bűnügyi őrizetbe vették és a fogdába szállították.

A rendőrség egy másik ügyben Nyíregyházán fogta el a legkeresettebb bűnözők toplistáján szereplő anyát, valamint a lányát. Az emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolt páros egy internetes apróhirdetés miatt került a hatóságok látókörébe.