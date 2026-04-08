Részeg sofőr rongyolt bele az utasokkal teli buszba

Egy ittas sofőr komoly balesetet okozott a horvátországi Verőce közelében. Egy menetrend szerint közlekedő, utasokkal teli busz hátuljának ütközött, majd eltűnt a helyszínről – közölte a Zaol.hu. A karambol mintegy 60 kilométerre történt a Zala vármegyei határtól.

Részeg sofőr csapódott neki egy menetrend szerint közlekedő busznak

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A hatóságok szerint a 44 éves férfi nem biztosított elsőbbséget a főúton haladó járműnek, így autója a busz jobb hátsó részének csapódott. A buszon 26 utas tartózkodott; senki sem sérült meg, de a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett. A baleset után a sofőr elhagyta a helyszínt, ám a rendőrök gyorsan a nyomára bukkantak és őrizetbe vették.

A vizsgálat kimutatta, hogy erősen ittas volt: a szervezetében 2,16 ezrelék alkohol volt.

