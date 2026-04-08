busz

Részeg sofőr rongyolt bele az utasokkal teli buszba

Egy 44 éves férfi Verőcén részegen ütközött egy járművel, majd elhagyta a helyszínt. A baleset során egy menetrend szerint közlekedő busz jobb hátsó részét találta el, de senki sem sérült meg, csak jelentős anyagi kár keletkezett.
Egy ittas sofőr komoly balesetet okozott a horvátországi Verőce közelében. Egy menetrend szerint közlekedő, utasokkal teli busz hátuljának ütközött, majd eltűnt a helyszínről – közölte a Zaol.hu. A karambol mintegy 60 kilométerre történt a Zala vármegyei határtól.

Részeg sofőr csapódott neki egy menetrend szerint közlekedő busznak
A hatóságok szerint a 44 éves férfi nem biztosított elsőbbséget a főúton haladó járműnek, így autója a busz jobb hátsó részének csapódott. A buszon 26 utas tartózkodott; senki sem sérült meg, de a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett. A baleset után a sofőr elhagyta a helyszínt, ám a rendőrök gyorsan a nyomára bukkantak és őrizetbe vették. 

A vizsgálat kimutatta, hogy erősen ittas volt: a szervezetében 2,16 ezrelék alkohol volt.

Tegnap Újbudán egy busz borult fel

A busz garázsmenetbe tartott, amikor felborult. A járműben csak a sofőr tartózkodott. A fővárosi tűzoltók a busz szélvédőjét betörve szabadították ki a járművezetőt, aki a buszban rekedt. A helyszínre mentőt is riasztottak.

 

