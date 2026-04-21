Egy fillérje sem maradt, mindenét ellopták a magyar celebnek külföldön

Sihell Ferryre igencsak kellemetlen meglepetés várt a mögöttünk hagyott hétvégén: a celeb éppen Spanyolországban tartózkodik feleségével, Cseke Vikivel, ahol már negyedik alkalommal járják végig az El Caminót. Az előadó bankjától egymás után érkeztek az értesítések, hogy internetes csalók próbálnak fizetni a bankkártyájával. A mulatós sztár azonnal lépett, felvette a kapcsolatot a pénzintézettel, bár addigra a bank már közbeavatkozott, és le is tiltották a kártyát. Ezzel azonban még nincs vége a történetnek – írta meg a Bors.

A celeb Sihell Ferry és felesége a netes csalók miatt maradtak pénz nélkül Spanyolországban (Fotó: Facebook)

A semmiből csaptak le a netes csalók

Rengeteg üzenet érkezett a banktól

Pénz, szállás és repülőjegy nélkül álltak a „semmi közepén” Sihell Ferryék

A család azonnal segített a bajbajutott előadón és feleségén

Le kell vonni a tanulságokat

Így vette észre a celeb, hogy netes csalók horgára akadt

Minden utazásunk előtt, duplán, sőt triplán is bebiztosítjuk magunkat, és ez igaz a pénzügyeinkre is. Ezért is volt nálunk a rendes és egy alternatív bankkártya, amikor egy héttel ezelőtt, negyedszer is nekivágtunk az El Caminónak. Az meg sem fordult a fejünkben, hogy még így is pénz nélkül maradhatunk, pedig pontosan ez történt”

– kezdte a mulatós sztár, majd egy konkrét sztorival folytatta.

„A harmadik napon arra ébredtem, hogy a banktól érkezett egy üzenet, mely szerint zárolták a kártyámat, mivel gyanús tranzakciókat észleltek. Felvettem a kapcsolatot a pénzintézettel és megerősítették, hogy az éjszaka folyamán valakik többször is fizetni próbáltak a kártyával, ezért letiltották.

Emiatt pedig már az alternatív számlára sem tudtam utalni, vagyis gyakorlatilag pénz nélkül maradtunk.

Ott álltunk a kifizetetlen szállásainkkal, hazafelé szóló repülőjegyek nélkül. Ezért hazatelefonáltunk és a rokonság azonnal segített is. Az alternatív számlánkra utaltak pénzt. Meg is nyugodtunk, de hamar kiderült, hogy előre ittunk a medve bőrére” – mesélte Sihell Ferry, akinek folytatódott a kálváriája.

Sihell Ferry és felesége Magyarországról kaptak segítséget, hogy folytathassák a zarándoklatot (Fotó: Facebook/AI)

„Másnap reggel újabb üzenethullám érkezett. Az alternatív számlánkról is megpróbáltak pénzeket levenni és kifizetéseket indítani. Ekkor vált világossá, hogy a netes csalók a telefonomba jutottak be, így hozzáfértek minden bankszámlámhoz. Innentől jött a teljes megbénulás, hiszen a telefonom gyári beállításának visszaállítására volt szükség. Végül ismét a család sietett a segítségünkre. Előkerült a tárcámból egy harmadik kártya, amit nem igazán használtunk és ami nem is volt összekötve egyikünk telefonjával sem. Erre kaptunk egy minimális összeget, amivel kihúzzuk az utazás végéig, a repülőjegyeket és a lefoglalt szállásokat is kifizették otthonról” – emlékezett vissza a rémisztő eseményekre a mulatós sztár, aki rögtön levonta a tanulságokat.

Fontos tanulsága a történteknek, hogy külföldön járva, az internet használata közben nem szabad semmilyen, ismeretlen linkre kattintani, hiszen láthatóan pillanatok alatt válhatunk csalók áldozatává."

„Mindenesetre, idén igazán próbára tesz minket az El Camino…” – tette hozzá végül a magyar celeb.