„Ha ver a szíved, megtalálunk” – soha nem látott kvantumtechnológiával forradalmasítja a CIA az emberkeresést

A „Ghost Murmur” névre keresztelt eszköz képes arra, hogy akár több tíz mérföldes távolságból is érzékelje az emberi szívverés elektromágneses ujjlenyomatát. A technológiát mesterséges intelligenciával párosították, amely kiszűri a környezeti zajokat, így a CIA szakemberei még a legzordabb terepviszonyok között is rá tudtak bukkanni a sérült katonára, aki egy sziklahasadékban húzta meg magát – írta a NewYorkPost.com.
A CIA láthatatlan szeme
A technológia mögött álló tudomány szinte a sci-fi határait súrolja: a rendszer lelke a kvantummagnetometria, amely szintetikus gyémántok mikroszkopikus rácshibáit használja fel a végtelenül gyenge jelek detektálására.
Míg korábban az emberi szív elektromos impulzusait csak kórházi monitorokkal, közvetlenül a testre tapasztott elektródákkal lehetett mérni, ez az új fegyver mérföldekről is „meghallja” az élet jeleit.
Donald Trump elnök a mentőakció utáni sajtótájékoztatón valóságos csodáról beszélt, és bár a technológia részleteit szigorú titoktartás övezi, annyit elárult, hogy a rendszer úgy találta meg a pilótát, mintha egy zsúfolt stadionban kellene felismerni egyetlen suttogást azzal a különbséggel, hogy a stadion ezúttal egy ezer négyzetkilométeres, ellenséges sivatag volt.
A drámai hajsza során az idő volt a legnagyobb ellenség.
A „Dude 44 Bravo” hívójelű tiszt az F-15-öse lelövése után két napon át bujkált a kopár iráni hegyek között, miközben ellenséges csapatok fésülték át a környéket a fejére kitűzött vérdíj reményében.
Bár a katonánál volt vészhelyzeti jeladó, annak pontos helyzetét a terepviszonyok miatt nehéz volt behatárolni. A döntő áttörést a „kísértet” hozta meg: a ritka levegőjű, elektromágneses zajoktól mentes éjszakában a szenzorok elkapták a pilóta szívverését. A szakértők szerint a sivatagi fagyos éjszaka és a test melege közötti kontraszt csak megerősítette a jelet, így a mentőcsapatok tűpontos koordinátákat kaptak a bevetéshez.
Az egység végül veszteségek nélkül hozta ki a katonát, bebizonyítva, hogy a modern hadviselésben már elrejtőzni is szinte lehetetlen.
